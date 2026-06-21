मुख्यमंत्र्यांना ७ पट दुषित पाणी दिलं, अधिकाऱ्याला धाडली नोटीस

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्यासह इतर मान्यवरांना दूषित पिण्याचे पाणी पुरविल्याचा प्रकार काही दिवसांपूर्वी घडला होता. या प्रकरणी उत्पादन शुल्क विभागाच्या एका अधिकाऱ्याला नोटीस बजावण्यात आली आहे. भोपाळ येथील प्रयोगशाळेच्या अहवालानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. या पाण्यात गढूळपणाचे प्रमाण निर्धारित मर्यादेपेक्षा तब्बल सात पट अधिक असल्याचे अहवालातून स्पष्ट झाले आहे..उज्जैन विभागाचे आयुक्त आशीष सिंह यांनी संबंधित अधिकाऱ्याला नोटीस बजावली आहे. मुख्यमंत्री यांच्या भेटीदरम्यान पोलायकलां येथील सेमली धाम आश्रमात अन्न आणि पिण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्थेची जबाबदारी या अधिकाऱ्याकडे होती. आयुक्तांनी पाठविलेल्या पत्रात पिण्यासाठी देण्यात आलेले पाणी निकृष्ट दर्जाचे असून ते वापरण्यायोग्य नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे..Ichalkaranji New Water Supply Scheme : इचलकरंजी शहरासाठी आता नवी पाणी योजना; राहुल आवाडेंनी सांगितला प्लॅन, मुख्यमंत्र्यांकडून कार्यवाहीच्या सूचना.या निष्काळजीपणाला राज्य नागरी सेवा आचार नियमांनुसार गंभीर दुर्लक्ष आणि गैरवर्तन मानण्यात आले असून संबंधित अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. ३० एप्रिल रोजी मुख्यमंत्री यांच्या दौऱ्यादरम्यान हा संपूर्ण प्रकार घडला होता. मुख्यमंत्री कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी पाण्यातून तीव्र दुर्गंधी येत असल्याची तक्रार केल्यानंतर या प्रकरणाची तपासणी करण्यात आली होती..Belagavi Water Crisis : पाणीटंचाईचं संकट! महाराष्ट्राकडून कर्नाटकला मिळणार का 2 TMC पाणी? मुख्यमंत्री फडणवीस आणि शिवकुमार यांच्यात होणार महत्त्वाची चर्चा .दरम्यान, संघटित वनगुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी 'राज्य व्याघ्र विशेष प्रहार पथका'च्या धर्तीवर स्वतंत्र पथक स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी मंजुरी दिली आहे. तसेच आंध्र प्रदेशला वाघ आणि भारतीय गवा उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावालाही त्यांनी हिरवा कंदील दाखवला आहे. राजस्थानकडून 'सोनचिरैया' पक्षी मिळविण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.