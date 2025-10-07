Madhya Pradesh : मुख्यमंत्री मोहन यादव यांचा कठोर निर्णय, दोषींवर होणार कारवाई, तर कोल्ड्रिफ सिरपवर राज्यभर बंदी

CM Mohan Yadav : चार-पाच दिवसांपासून देशभरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. मध्य प्रदेशातील छिंदवाडामध्ये कफच्या औषधामुळे नाहक काही बालकांचा जीव गेला आहे. त्या दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, छिंदवाडा कफ सिरप प्रकरणातील सर्व दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. राज्य सरकार या प्रकरणाबाबत पूर्णपणे सजग आणि संवेदनशील आहे, आणि मानवी जीवनाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये कोणतीही दुर्लक्ष सहन केली जाणार नाही, असेही ते म्हणाले. .Cough Syrup Ban : कफ सिरपवर केंद्राची बंदी; २ वर्षांखालील मुलांना औषध न देण्याचे कठोर निर्देश.या प्रकरणात सरकारने तात्काळ कारवाई करत, छिंदवाडाचे औषध निरीक्षक गौरव शर्मा, जबलपूरचे औषध निरीक्षक शरद कुमार जैन आणि अन्न व औषध प्रशासनाचे उप संचालक शोभित कोस्टा यांना निलंबित केले आहे, तर ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य यांची बदली करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी सोमवारी मुख्यमंत्री निवासस्थानी उच्चस्तरीय बैठक घेऊन सर्व आवश्यक सूचना आणि मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. .प्रतिबंधित औषधांसाठी घराघर मोहिम सुरू मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी निर्देश दिले आहेत की, कोल्ड्रिफ सिरपच्या विक्रीवर त्वरित बंदी घालावी. दुकानांमध्ये उपलब्ध असलेला सर्व साठा जप्त करण्यात यावा. त्यांनी सांगितले की, छिंदवाडा आणि आसपासच्या जिल्ह्यांतील ज्या कुटुंबांनी हे औषध खरेदी केले किंवा वापरले आहे, त्यांच्या घरातून औषध परत घेण्यासाठी सघन मोहिम राबवण्यात यावी. या मोहिमेसाठी आशा कार्यकर्त्या आणि सर्व शासकीय कर्मचारी यांचा सहयोग घेतला जाईल. मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी हेही स्पष्ट केले की, या सिरपव्यतिरिक्त अलीकडच्या काळात विक्रीस आलेल्या इतर औषधांची प्रभावकारिता (एफिकेसी) तपासली जावी. .Toxic Cough Syrup: पेंटमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या केमिकलचा खोकल्याच्या औषधात वापर? १४ हुन अधिक मुलांचा मृत्यू.औषधांवरील सूचना व नियमांचे काटेकोर पालन आवश्यक मुख्यमंत्री म्हणाले की, औषधांवर दिल्या जाणाऱ्या सूचना व काळजीचे निर्देश नीट तपासले जावेत. जे उत्पादक किंवा विक्रेते या नियमांचे पालन करत नाहीत, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच, चार वर्षांखालील बालकांना कॉम्बिनेशन ड्रग्स देण्यास बंदी आहे — कोणताही डॉक्टर या नियमाचे उल्लंघन करत असेल, तर त्याच्यावरही कारवाई केली जाईल. .चिकित्सक व केमिस्ट संघटनांचा घेतला जाईल सहयोग मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी सांगितले की, इंडियन असोसिएशन ऑफ पेडियाट्रिक्ससह विविध चिकित्सक संघटना आणि केमिस्ट असोसिएशन्सचा सहयोग घेण्यात यावा, जेणेकरून सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता वाढवता येईल आणि आवश्यक सावधगिरी बाळगता येईल.त्यांनी यावर भर दिला की, अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी सर्व विभागांनी सतर्क राहावे. कोल्ड्रिफ सिरप तयार करणाऱ्या कंपनीविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी संपूर्ण घटना क्रम तमिळनाडू सरकारला पाठवण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. Cough.Natural Cough Relief for Children: धोकादायक कफ सिरप नकोच..! लहान मुलांना खोकला झाल्यावर 'हा' रामबाण उपाय करा.बैठकीत याबाबतही माहिती देण्यात आली की, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) तसेच हिमाचल प्रदेश आणि तामिळनाडू राज्यांचे ड्रग कंट्रोलर्स यांना या प्रकरणाची संपूर्ण माहिती देण्यात आली आहे. तामिळनाडूचे ड्रग कंट्रोलर यांनी तपासात निष्कर्ष काढला की कोल्ड्रिफ सिरपचे नमुने अमान्य आहेत. यानंतर तात्काळ कारवाई करत, संपूर्ण राज्यात या सिरपच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली.त्याचबरोबर, जे डॉक्टर वारंवार कोल्ड्रिफ औषध लिहून देत होते किंवा आपल्या नातेवाईकांमार्फत त्याची विक्री करवून घेत होते, त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच, औषध निर्मिती करणाऱ्या कंपनीवर एफआयआर दाखल करून पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.