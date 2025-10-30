देश

Madhya Pradesh : आता मध्य प्रदेशातील सर्व शासकीय भरतींसाठी एकसमान परीक्षा प्रणाली लागू होणार, CM यादव यांची घोषणा

मुख्यमंत्री यादव यांनी शासकीय भरतीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावरचा भार हलका केला आहे.
Madhya Pradesh

Madhya Pradesh

sakalprime deals

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Madhya Pradesh CM Mohan Yadav reforms :

राज्यातील प्रत्येक घटकासाठी विचार करणारा ठोस निर्णय घेणारा नेता हा नेहमीच कौतुकास पात्र असतो. तसेच काम मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव हे करत आहेत. मुख्यमंत्री यादव यांनी शासकीय भरतीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावरचा भार हलका केला आहे.

मुख्यमंत्री यादव यांनी मंगळवारी राज्यातील युवक आणि कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट दिली. त्यांनी घोषणा केली की आता मध्य प्रदेशातील सर्व शासकीय भरतींसाठी एकसमान परीक्षा प्रणाली लागू केली जाईल. ही परीक्षा यूपीएससी (UPSC)च्या धर्तीवर असेल.

Madhya Pradesh
Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश सरकारने लाडक्या बहिणींना आजवर दिले ४० हजार कोटींहून अधिक पैसे, मुख्यमंत्र्यांनी दिली माहिती
Loading content, please wait...
Madhya Pradesh
UPSC
UPSC exam

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com