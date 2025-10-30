Madhya Pradesh : आता मध्य प्रदेशातील सर्व शासकीय भरतींसाठी एकसमान परीक्षा प्रणाली लागू होणार, CM यादव यांची घोषणा

Madhya Pradesh CM Mohan Yadav reforms : राज्यातील प्रत्येक घटकासाठी विचार करणारा ठोस निर्णय घेणारा नेता हा नेहमीच कौतुकास पात्र असतो. तसेच काम मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव हे करत आहेत. मुख्यमंत्री यादव यांनी शासकीय भरतीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावरचा भार हलका केला आहे. मुख्यमंत्री यादव यांनी मंगळवारी राज्यातील युवक आणि कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट दिली. त्यांनी घोषणा केली की आता मध्य प्रदेशातील सर्व शासकीय भरतींसाठी एकसमान परीक्षा प्रणाली लागू केली जाईल. ही परीक्षा यूपीएससी (UPSC)च्या धर्तीवर असेल. .Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश सरकारने लाडक्या बहिणींना आजवर दिले ४० हजार कोटींहून अधिक पैसे, मुख्यमंत्र्यांनी दिली माहिती .मुख्यमंत्री म्हणाले की, सध्या वेगवेगळ्या विभागांमध्ये स्वतंत्र भरती परीक्षा घेतल्यामुळे केवळ वेळ अधिक लागतोच, परंतु रोजगार मिळण्यातही उशीर होतो. आता या एकसंध परीक्षा प्रणालीमुळे युवकांना अधिक वेगाने संधी मिळू शकतील.डॉ. यादव हे राजधानी भोपाळमध्ये आयोजित राज्य कर्मचारी संघाच्या दिवाळी मिलन समारंभात बोलत होते. त्यांनी सांगितले की राज्यात कर्मचाऱ्यांशी संबंधित विविध मागण्यांवरही गंभीरतेने काम सुरू आहे.तीन वर्षांत पूर्ण होतील पोलिस भरतीमुख्यमंत्री म्हणाले की पोलिस विभागात 20 हजारांहून अधिक रिक्त पदे आहेत, जी पुढील तीन वर्षांत भरली जाण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यासोबतच त्यांनी सांगितले की विविध संवर्गांतील वेतन विसंगती आणि ग्रेड पेतील फरक दूर करण्यासाठी एक कर्मचारी आयोग स्थापन केला जाईल, ज्याचे अध्यक्षपद एका सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे असेल. .बढती आणि भत्त्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांचे वक्तव्यमुख्यमंत्री म्हणाले की अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना वेळेवर बढती मिळायला हवी. त्यांनी सांगितले की या दिशेने काम अंतिम टप्प्यात आहे आणि लवकरच यावर तोडगा निघेल. महागाई भत्त्याबाबत सीएम यादव म्हणाले की राज्य सरकार केंद्र सरकारप्रमाणेच भत्ता देण्यासाठी कटिबद्ध आहे.ऑक्टोबरपर्यंत पाच समान हप्त्यांमध्ये एरिअर देण्याचे काम पूर्ण केले गेले आहे. त्यांनी हेही सांगितले की शासकीय निवासांची उपलब्धता वाढवली जात आहे आणि अंगणवाडी कार्यकर्त्या व सहायिका यांना ‘जीवन ज्योती विमा योजना’चा लाभ दिला जात आहे. तसेच या पदांवर 19,504 नवीन भरतीही केली जात आहे. .Shocking News: पत्नीची हत्या करुन नातवाने संपविले जीवन; आजोबाने पेटत्या चितेत घेतली उडी.2005 नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांसाठी नवी व्यवस्थामुख्यमंत्री म्हणाले की 1 जानेवारी 2005 किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन निवृत्तीवेतन योजना (NPS) संदर्भात एक समिती गठित करण्यात आली आहे, जी लवकरच आपला अहवाल सादर करेल. नऊ वर्षांनंतर मिळाला हाउस रेंट अलाउन्सडॉ. यादव म्हणाले की कर्मचाऱ्यांचा हाऊस रेंट अलाउन्स (HRA)चा भरणा मागील नऊ वर्षांपासून प्रलंबित होता, जो त्यांच्या सरकारने पूर्ण केला आहे. त्यांनी सांगितले की कर्मचाऱ्यांच्या चेहऱ्यावरील आनंद आमची ताकद आहे. हेच कर्मचारी सरकारच्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे कार्य करतात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.