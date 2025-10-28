Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश सरकारने लाडक्या बहिणींना आजवर दिले ४० हजार कोटींहून अधिक पैसे, मुख्यमंत्र्यांनी दिली माहिती

देशात सर्वात आधी लाडक्या बहिणींना पैसे वाटप करण्यास मध्य प्रदेश सरकारने सुरूवात केली. या स्कीमचा त्यांना अधिक फायदा झाला. आता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनीही ही योजना सुरू ठेवली आहे. त्याबद्दलच त्यांनी अधिक माहिती दिली. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवारी इंदौर दौऱ्यावर होते. त्यांनी विविध कार्यक्रमांमध्ये सहभाग घेतला. समरसता परिषदांनाही भेट दिली. त्यांनी शहराच्या विविध भागांमध्ये ६४ कोटी रुपयांच्या खर्चाने होणाऱ्या विकासकामांचे भूमिपूजनही केले. मुख्यमंत्री मोहन यादव म्हणाले की, आम्ही आमच्या संकल्पपत्रातील कामे पूर्ण करत आहोत. आम्ही जे सांगितले ते केले. आम्ही आमच्या बहिणींना दीड हजार रुपये देणे सुरू केले आहे, पण दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की इथल्या काँग्रेसच्या एका नेत्याने म्हटले की “लाडली बहिणींना पैसे देऊ नका, त्या दारू पितात.” माहित नाही, त्यांची रात्र उतरली की नाही — लोक तसे म्हणतात. .काँग्रेसच्या लोकांना कोणता नशा चढला आहे, हे कुणालाही समजत नाही. कधी हे लोक आणीबाणी लावतात, तर कधी भगवान श्रीरामांबद्दल पुरावे मागतात, असेही यादव म्हणाले. मुख्यमंत्री म्हणाले की, काँग्रेसला सत्तेचा थोडा अधिकार मिळाला की ते वेडे होतात. काँग्रेसचे लोक हे का विसरतात की ‘लाडली बहना योजना’ २०२३ मध्ये सुरू झाली आणि तेव्हापासून आजपर्यंत बहिणींना ४० हजार कोटी रुपये दिले गेले आहेत. आमचे या वर्षाचे बजेट ४ लाख २१ हजार कोटी रुपयांचे आहे. हे आमचे काम करण्याचे पद्धत आहे. काँग्रेसच्या सरकारच्या काळात १९९३ ते २००३ या काळात फक्त ३० हजार कोटी रुपयांचे बजेट असायचे. १९५६ साली मध्य प्रदेश स्थापन झाला, तेव्हा गव्हाचा दर १०० रुपये क्विंटल होता. २००३ पर्यंत तो ५०० रुपये क्विंटल झाला. म्हणजे ५५ वर्षांत फक्त ४०० रुपयांची वाढ काँग्रेसच्या सरकारने दिली, पण भाजप सरकारने २६०० रुपये क्विंटल दराने गहू खरेदी केला आहे. .मुख्यमंत्री म्हणाले की, आमच्या सरकारचे काम करण्याचे तंत्र वेगळे आहे. आम्ही इंदौर, महेश्वर येथे कॅबिनेट बैठका घेतल्या. आम्ही प्रत्येक समाजाला सोबत घेऊन चालू इच्छितो. आमची संस्कृतीही यासाठी ओळखली जाते. आमच्या विचारधारेचे महापुरुषही या विचारसरणीवर चालले आहेत. आमचे सरकार गरीबांच्या उपचारासाठी एअर अँब्युलन्सची सोयही करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.