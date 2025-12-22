Crime: सून सासऱ्यासोबत दारू प्यायची; मुलाला राग अनावर झाला, भलताच प्रकार उघडकीस आला, काय घडलं?

समाजात नैतिक मूल्यांच्या घसरणीच्या बातम्या सतत येत आहेत. मध्य प्रदेशातील रेवा जिल्ह्यातही अशीच एक घटना घडली आहे. एका नातवाने त्याच्या आजोबांची हत्या केली आहे. कारण ते त्याच्या आईसोबत दररोज दारू पित होते. हे नातवाला मान्य नव्हते. बदनामीला कंटाळून त्याने रागाच्या भरात आजोबांची हत्या केली. या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, रेवा शहरातील बिछिया पोलीस स्टेशनपासून चार किलोमीटर अंतरावर असलेल्या आदिवासी वस्तीत ही घटना घडली. मृताचे नाव श्रीनिवास साकेत आहे. बंदरावण येथील रहिवासी श्रीनिवास दुपारी बँकेतून पैसे काढल्यानंतर दारू पिऊन घरी परतला. त्याचा मुलगा आणि नातू नसताना त्याने त्याच्या सुनेसोबत दारू पिण्यास सुरुवात केली. ज्याची माहिती नंतर कुटुंबातील सदस्यांनी महिलेचा मुलगा करण साकेत यांना दिली. करण घरी आला आणि आजोबांशी वाद घालू लागला. .Alcohol Limit Act: पार्टीत अडचण नको! घरी किती मद्य ठेवणे कायदेशीर आहे? नववर्षाच्या सेलिब्रेशनपूर्वी नियम जाणून घ्या.श्रीनिवास करणशी वाद घालू लागला. घटनास्थळीच मृत्युमुखी पडलेल्या मृताच्या नातवाने घटनेची माहिती दिली. करणने त्याचे आजोबा श्रीनिवास साकेत यांच्यावर काठीने हल्ला केला. त्याने त्यांना वारंवार काठीने मारहाण केली. गंभीर दुखापतींमुळे श्रीनिवास साकेत यांचा जागीच मृत्यू झाला. हत्येनंतर करण घटनास्थळावरून पळून गेला. दिवसाढवळ्या झालेल्या या क्रूर हत्येमुळे ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे..घटनेची माहिती देताना सीएसपी राजीव पाठक यांनी सांगितले की, घटनेची माहिती मिळताच बिछिया पोलीस स्टेशन तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले. घटनास्थळी मृतदेहाजवळ एक महिला दारूच्या नशेत बसलेली आढळली, तर मुख्य आरोपी फरार होता. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठवला आणि घटनास्थळाची कसून तपासणी केली. .VIDEO : शाळेत मानसिक छळ, लिंगभेद आणि अपमानास्पद वागणूक; शिक्षिकेचा भावनिक व्हिडिओ व्हायरल, सोशल मीडियावर संताप.सध्या गावात स्टेशन प्रभारीसह मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात आहे. आरोपींचा शोध घेण्यासाठी आजूबाजूच्या परिसरात छापे टाकले जात आहेत. दिवसाढवळ्या झालेल्या या हत्येबाबत परिसरात विविध चर्चा सुरू आहेत. आरोपींना लवकरच अटक केली जाईल आणि प्रकरणाचा उलगडा होईल असे पोलिसांचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.