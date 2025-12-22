देश

Crime: सून सासऱ्यासोबत दारू प्यायची; मुलाला राग अनावर झाला, भलताच प्रकार उघडकीस आला, काय घडलं?

Grandson Killed Grandfather: मुलगा आणि नातू नसताना सासऱ्याने सुनेसोबत दारू पिण्यास सुरुवात केली. ज्याची माहिती कुटुंबातील सदस्यांनी महिलेच्या मुलाला दिली. यानंतर धक्कादायक कृत्य घडलं.
Grandson Killed Grandfather

Grandson Killed Grandfather

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

समाजात नैतिक मूल्यांच्या घसरणीच्या बातम्या सतत येत आहेत. मध्य प्रदेशातील रेवा जिल्ह्यातही अशीच एक घटना घडली आहे. एका नातवाने त्याच्या आजोबांची हत्या केली आहे. कारण ते त्याच्या आईसोबत दररोज दारू पित होते. हे नातवाला मान्य नव्हते. बदनामीला कंटाळून त्याने रागाच्या भरात आजोबांची हत्या केली. या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
Madhya Pradesh
crime
murder
Crime News
crime news in marathi
drink
Alcohol
crime news marathi
crime news today

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com