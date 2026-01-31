Crime: धक्कादायक! आठवीतील मुलगी गर्भवती राहिली; वसतिगृहातील कर्मचाऱ्यांना माहितीच नाही, नंतर... जे घडलं त्यानं सगळेच हादरले

मध्य प्रदेशातील बालाघाट येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. परसमऊ निवासी वसतिगृहात साडेतेरा वर्षांच्या एका विद्यार्थिनीने मुलाला जन्म दिला. या घटनेमुळे विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेवर आणि निवासी वसतिगृहांच्या व्यवस्थापनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रशासनाने कठोर कारवाई करत वसतिगृह अधीक्षकाला निलंबित केले आहे. तर पोलिसांनी आरोपी तरुणाला अटक केली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, हे प्रकरण बैहार विकास गटाअंतर्गत येणाऱ्या गढी पोलिस स्टेशन परिसरातील आहे. परसमऊ कस्तुरबा गांधी वसतिगृह जिल्हा शिक्षण केंद्राच्या अंतर्गत चालवले जाते. आदिवासी व्यवहार विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी परसमऊ येथील कस्तुरबा गांधी कन्या वसतिगृहाच्या अधीक्षक चैनाबती सयाम यांना तात्काळ निलंबित केले आहे. तपासात असे आढळून आले की अधीक्षकांनी विद्यार्थिनीच्या शारीरिक आरोग्याबद्दल आणि वर्तनाबद्दल कोणतीही संवेदनशीलता दाखवली नाही. .आयकर विभागाच्या छाप्यावेळीच रिअल इस्टेट बिझनेसमनने स्वत:वर गोळ्या झाडून घेतल्या, ब्रिफकेसमध्येच असायची बंदूक.विद्यार्थिनी वारंवार वसतिगृहातून अनुपस्थित राहत होती. परंतु व्यवस्थापनाने कधीही तिच्या कुटुंबाशी संपर्क साधण्याची किंवा आरोग्य तपासणीची वेळ निश्चित करण्याची तसदी घेतली नाही. घटनेची माहिती मिळताच, गाधी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला. पीडितेच्या जबाबाच्या आधारे, पोलिसांनी त्याच गावातील एका तरुणाला अटक केली. ज्याच्याशी विद्यार्थिनीचे शारीरिक संबंध असल्याचे सांगितले जात आहे. महिला पोलीस स्टेशनच्या प्रभारी किरण वरकाडे आणि डीपीसी जीपी बर्मन यांनी पीडिता आठवी इयत्तेत शिकणारी आणि फक्त १३.५ वर्षांची असल्याची पुष्टी केली..दिल्ली पुन्हा हादरली! सहा वर्षांच्या चिमुकलीवर १० ते १५ वर्षे वयाच्या मुलांनी केला बलात्कार; दोघांना अटक.या संपूर्ण प्रकरणात वसतिगृह वॉर्डन आणि आरोग्य विभागाच्या एएनएम यांनी घोर निष्काळजीपणा केल्याचे डीपीसी जीपी बर्मन यांनी मान्य केले. सध्या पीडित विद्यार्थिनी आणि तिचे नवजात बाळ दोघेही निरोगी आहेत. त्यांना चांगल्या काळजीसाठी जिल्हा रुग्णालयाच्या ट्रॉमा सेंटरमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. वसतिगृहात राहणारी एक अल्पवयीन विद्यार्थिनी इतक्या महिन्यांपर्यंत गर्भवती का राहिली, हे कोणाच्याही लक्षात न येता प्रशासन आता तपास करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.