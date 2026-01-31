देश

Crime: धक्कादायक! आठवीतील मुलगी गर्भवती राहिली; वसतिगृहातील कर्मचाऱ्यांना माहितीच नाही, नंतर... जे घडलं त्यानं सगळेच हादरले

Minor girl pregnancy case: कस्तुरबा गांधी वसतिगृहातील एका १३ वर्षीय विद्यार्थिनीने एका बाळाला जन्म दिला आहे. निष्काळजीपणाबद्दल वसतिगृह अधीक्षकांना निलंबित करण्यात आले आहे.
Crime
Crimesakal
Vrushal Karmarkar
Updated on

मध्य प्रदेशातील बालाघाट येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. परसमऊ निवासी वसतिगृहात साडेतेरा वर्षांच्या एका विद्यार्थिनीने मुलाला जन्म दिला. या घटनेमुळे विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेवर आणि निवासी वसतिगृहांच्या व्यवस्थापनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रशासनाने कठोर कारवाई करत वसतिगृह अधीक्षकाला निलंबित केले आहे. तर पोलिसांनी आरोपी तरुणाला अटक केली आहे.

Loading content, please wait...
Madhya Pradesh
crime
Crime News
crime news in marathi
pregnancy
crime news marathi
crime news today

Related Stories

No stories found.