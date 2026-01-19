देश

Crime: गुप्तांगाला जखम, व्हिडिओ, अन्...; तरुणावर सामुहिक अत्याचार, म्हणाला- ते तिघे राक्षस होते, त्यांनी माझ्यावर...

Chhatarpur Youth Abused News: एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका तरुणावर सामुहिक अत्याचार करण्यात आला आहे. यानंतर त्या घटनेचा व्हिडिओ बनवण्यात आला. या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे.
ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

मध्य प्रदेशातील छतरपूर जिल्ह्यातील चांदला पोलीस स्टेशन परिसरातून एक गंभीर आणि खळबळजनक घटना समोर आली आहे. जिथे एका तरुणावर तीन जणांवर हल्ला करून सामूहिक बलात्कार केल्याचा आरोप केला आहे. पीडित तरुणाचा दावा आहे की आरोपींनी केवळ त्याच्यावर क्रूरपणे हल्ला केला नाही तर घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देऊन त्याला गप्प राहण्यासाठी दबाव आणला.

