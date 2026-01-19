Crime: गुप्तांगाला जखम, व्हिडिओ, अन्...; तरुणावर सामुहिक अत्याचार, म्हणाला- ते तिघे राक्षस होते, त्यांनी माझ्यावर...

मध्य प्रदेशातील छतरपूर जिल्ह्यातील चांदला पोलीस स्टेशन परिसरातून एक गंभीर आणि खळबळजनक घटना समोर आली आहे. जिथे एका तरुणावर तीन जणांवर हल्ला करून सामूहिक बलात्कार केल्याचा आरोप केला आहे. पीडित तरुणाचा दावा आहे की आरोपींनी केवळ त्याच्यावर क्रूरपणे हल्ला केला नाही तर घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देऊन त्याला गप्प राहण्यासाठी दबाव आणला..पीडितच्या म्हणण्यानुसार, घटनेदरम्यान त्याला जोरदार मारहाण करण्यात आली. ज्यामुळे त्याच्या गुप्तांगांना गंभीर दुखापत झाली. तो व्यवस्थित चालू शकत नाही. कसा तरी तो आरोपींच्या तावडीतून सुटला. घरी पोहोचला आणि त्याच्या पालकांना घटनेची माहिती दिली. त्यानंतर कुटुंबाने पीडितला चांदला पोलीस ठाण्यात नेले. पोलिसांकडे लेखी तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी सुरुवातीला मारहाणीशी संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे..Viral Video : महिलांनी शाळेत घुसून शिक्षकाची चप्पलांनी केली धुलाई, पाचवीच्या विद्यार्थिनीशी छेडछाड केल्याचा आरोप, व्हिडिओ व्हायरल.पोलीस अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७७ रद्द केल्यानंतर, वस्तुस्थिती तपासाच्या आधारे अशा प्रकरणांमध्ये कायदेशीर कारवाई केली जाईल. स्थानिक पोलीस ठाण्याच्या कारवाईवर असमाधानी असल्याने पीडितच्या कुटुंबाने दुसऱ्या दिवशी एसडीओपी कार्यालयात जाऊन निष्पक्ष आणि सखोल चौकशीची मागणी करणारा लेखी अर्ज सादर केला. अर्जात पीडितच्या जखमा आणि आरोपांची योग्य पडताळणी करण्यासाठी त्याची दुसरी वैद्यकीय तपासणी करण्याची विनंतीही करण्यात आली होती..Tajmahal Travel : ताजमहलाच्या खऱ्या कबरींचे रहस्य अखेर उघडले, २२ फूट खोल तळघरातील Video viral.पीडितने सांगितले की, राक्षसांसारखे तिघेही त्याच्यावर क्रूरपणे हल्ला करत होते. दुष्कृत्ये करत होते. हे तिघेही व्हिडिओ वापरून त्याला बऱ्याच काळापासून ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न करत होते. तिन्ही आरोपी सध्या फरार आहेत. पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास अधिक तीव्र केला आहे. छतरपूरचे सीएसपी अरुण कुमार सोनी यांनी सांगितले की, पीडितची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आहे. कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. घटनेशी संबंधित सर्व तथ्ये पडताळली जात आहेत. तपास पूर्ण झाल्यानंतर योग्य कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.