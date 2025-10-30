Crime: हत्या कशी करायची? इंटरनेटवरून पद्धत शिकली; मास्टरमाइंड कट रचून दाजीला संपवलं, मेव्हणीनं असं का केलं?

मध्य प्रदेशातील नरसिंहपूरमध्ये एक धक्कादायक घटना घडली आहे. एका महिलेवर तिच्याच दाजीची हत्या केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पोलिसांनी या खळबळजनक हत्येचा पर्दाफाश केला आहे. या प्रकरणी आरोपी निधी साहू, तिचा साथीदार साहिल पटेल आणि एका अल्पवयीन मुलाला अटक केली आहे. निधीने तिच्या दाजीच्या हत्येसाठी ५०,००० रुपयांचा करार दिल्याचे तपासात समोर आले आहे. सोशल मीडियावर सर्च करून तिने हत्येची पद्धत देखील शिकली. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, २५ ऑक्टोबर रोजी ३५ वर्षीय श्रीजन साहू संशयास्पद परिस्थितीत बेपत्ता झाला. दुसऱ्या दिवशी मंगवानी पोलीस ठाण्यात बेपत्ता व्यक्तीची तक्रार दाखल करण्यात आली. जलशा हॉटेलजवळ बसवलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजवरून पोलिसांना एक महत्त्वाचा सुगावा लागला. ज्यामध्ये श्रीजन त्याची मेव्हणी निधीसोबत निघून जाताना दिसत होता. तो परतलाच नाही. त्याच्या मोबाईल फोनचे शेवटचे ज्ञात ठिकाण मंगवानी जंगलात सापडले..Love Affair Crime : पहिली भेट ते संबंध ठेवण्याच्या बहाण्याने हत्या; अमृतानं रामकेशला कसं आणि का संपवलं? वाचा A to Z स्टोरी.ज्यामुळे पोलिसांनी निधीला ताब्यात घेतले. चौकशीदरम्यान निधीने गुन्ह्याची कबुली दिली. तिने सांगितले की, तिचे दीड वर्षापासून श्रीजनसोबत अवैध संबंध होते. श्रीजनने तिच्या चुलत बहिणीशी लग्न केल्यानंतरही तो निधीशी संपर्क ठेवू इच्छित होता. निधीने नंतर सहा महिन्यांपूर्वी लग्न केले. परंतु तरीही श्रीजन तिला ब्लॅकमेल करत राहिला. त्याने तिचे जुने व्हिडिओ आणि फोटो व्हायरल करण्याची धमकी दिली..या धमक्यांना कंटाळून निधीने सृजनला संपवण्याचा निर्णय घेतला. सोशल मीडिया आणि इंटरनेटवर हत्येशी संबंधित रिल्स आणि व्हिडिओ पाहून तिने खून कसा करायचा हे शिकले. त्यानंतर तिने तिच्या ओळखीच्या साहिल पटेलला ५०,००० रुपयांना खून करण्यासाठी करारबद्ध केले. त्याला २०,००० रुपये आगाऊ दिले. २५ ऑक्टोबर रोजी निधीने गाडी चालवण्याच्या बहाण्याने सृजनला गाडीत बोलावले. .निधी, साहिल आणि एक अल्पवयीन मुलगा गाडीत तिच्यासोबत होते. सृजन गाडी चालवत होता. मंगवानी जंगलात पोहोचताच निधीने मागून चाकू काढला. सृजनच्या मानेवर तीन वार केले. त्यानंतर साहिलनेही चाकूने हल्ला केला. सृजनचा जागीच मृत्यू झाला. हत्येनंतर तिन्ही आरोपींनी मृतदेह जंगलात दगडाखाली पुरला आणि पळून गेले. रात्रभर पोलिसांच्या शोधानंतर, श्रीजनचा विद्रूप मृतदेह राष्ट्रीय महामार्ग-४४ वरून वळवलेल्या कच्च्या रस्त्यावर आढळला..Crime News : त्यानं आयुष्य उद्धवस्त केलं, आता आम्हाला जगायचं नाही... पती-पत्नीने सेल्फी घेत संपविले जीवन; ३ वर्षांचा चिमुकला पोरका.तपासात असे दिसून आले की, कॉन्ट्रॅक्ट हत्येमध्ये सहभागी असलेल्या अल्पवयीन मुलावर अंदाजे दोन लाख रुपयांचे कर्ज होते. तो त्याचे छंद पूर्ण करण्यासाठी पैसे शोधत होता. पोलीस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीणा यांनी सांगितले की, निधीने संपूर्ण हत्येची योजना स्वतः आखली होती. सोशल मीडियावरून तिला हा गुन्हा करण्यास प्रेरित केले होते. पोलिसांनी निधी साहू आणि साहिल पटेल यांना तुरुंगात पाठवले आहे. तर अल्पवयीन मुलाला बालसुधारगृहात ठेवण्यात आले आहे. या खळबळजनक हत्येचा उलगडा करणाऱ्या पथकाला पोलीस अधीक्षकांनी १०,००० रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.