देश

Crime: हत्या कशी करायची? इंटरनेटवरून पद्धत शिकली; मास्टरमाइंड कट रचून दाजीला संपवलं, मेव्हणीनं असं का केलं?

Woman Murder Brother In Law: एका महिलेने तिच्या बहिणींच्या पतीची हत्या केली आहे. ही घटना घडवण्याच्या आधी तिने युट्युबवर हत्या करण्याची युक्ती पाहिल्याचे समोर आले आहे.
Woman Murder Brother In Law

Woman Murder Brother In Law

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

मध्य प्रदेशातील नरसिंहपूरमध्ये एक धक्कादायक घटना घडली आहे. एका महिलेवर तिच्याच दाजीची हत्या केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पोलिसांनी या खळबळजनक हत्येचा पर्दाफाश केला आहे. या प्रकरणी आरोपी निधी साहू, तिचा साथीदार साहिल पटेल आणि एका अल्पवयीन मुलाला अटक केली आहे. निधीने तिच्या दाजीच्या हत्येसाठी ५०,००० रुपयांचा करार दिल्याचे तपासात समोर आले आहे. सोशल मीडियावर सर्च करून तिने हत्येची पद्धत देखील शिकली. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
Madhya Pradesh
crime
murder
Crime News
crime news in marathi
murder case
crime news marathi
crime news today

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com