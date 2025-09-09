Madhya Pradesh : इलेक्ट्रिक वाहन धोरण राबवणारे देशातील पहिले राज्य ठरले मध्य प्रदेश; CM मोहन यादव म्हणाले...

Madhya Pradesh Becomes First Indian State to Launch Electric Vehicle Policy वाढत्या पर्यावरण प्रदुषणाशी दोन हात करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. पण मध्य प्रदेश सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यात इलेक्ट्रिक वाहन धोरण तयार करणारे मध्यप्रदेश हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. हवामान बदलाशी लढण्यासाठी जागतिक स्तरावरील उद्दिष्टे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाच्या इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करणे ही मध्यप्रदेशाची प्राथमिकता आहे. .Madhya Pradesh : मध्य प्रदेशच्या सरकारकडून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; थेट खात्यावर जमा झाले २० कोटी रूपये.मध्यप्रदेशच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणात रोड टॅक्स आणि नोंदणी शुल्कात सवलती देण्यात आल्या आहेत. तसेच, नागरीकांना इलेक्ट्रिक वाहने स्वीकारण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. चार्जिंग आणि स्वॅपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापन करण्यात गती आणण्यासाठी देखील प्रोत्साहन दिले जाईल. मुख्यमंत्री म्हणाले की, लवकरच मध्यप्रदेशमध्ये इलेक्ट्रिक वाहन संवर्धन मंडळाची स्थापना केली जाईल. हे मंडळ आंतर-विभागीय समन्वय सुनिश्चित करणे आणि विविध समस्यांचे समाधान काढण्याची जबाबदारी पार पाडेल. मध्यप्रदेशला स्वच्छ ऊर्जेच्या वापरात आदर्श राज्य बनवण्यासाठी आणि या क्षेत्रात उत्कृष्ट उदाहरण सादर करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. .Accident News : व्हॅन विहिरीत कोसळून ११ जणांचा मृत्यू, वाचवायला गेलेल्यानेही विषारी वायूमुळे गमावला जीव.राज्यात ईव्ही उद्योगासाठी आवश्यक कौशल्यासह कार्यबल तयार करण्यासाठी धोरणांतर्गत अभियांत्रिकी महाविद्यालये आणि ITI मध्ये ईव्ही आणि ईव्ही संबंधित अभ्यासक्रम सुरू केले जातील. यासोबतच, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपूर आणि उज्जैन यांना ईव्ही मॉडेल सिटी म्हणून विकसित केले जाईल. 2070 पर्यंत भारताच्या नेट-झीरो उत्सर्जनाच्या उद्दिष्टात सहकार्य करणे आणि स्वतःला कार्बन उत्सर्जनात घट करणाऱ्या अग्रगण्य राज्यांमध्ये स्थान मिळवणे, हे आमच्या सरकारचे उद्धिष्ठ असल्याचे ते म्हणाले. .Brahmin Board: ''चार मुलं जन्माला घाला अन् एक लाख रुपयांचं बक्षीस मिळवा''; ब्राह्मण संघाची घोषणा!.राज्यातील वायू गुणवत्ता सुधारण्यासाठी, पेट्रोल व डिझेल वाहनांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि इलेक्ट्रिक चार्जिंग पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी नगरविकास आणि गृहनिर्माण विभाग मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक व्हेईकल पॉलिसी-2025 च्या अंमलबजावणीस सुरुवात करत आहे. World Electric vehicle Day निमित्त विविध उपक्रमनगरविकास व गृहनिर्माण विभाग आणि मौलाना आझाद नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, भोपाल यांच्या संयुक्त विद्यमाने 9 सप्टेंबर रोजी जागतिक ईव्ही दिवसानिमित्त लोकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी ईव्ही कार्यशाळा "विद्युत 25" आणि इलेक्ट्रिक ऑटो एक्स्पो चे आयोजन मौलाना आझाद नॅशनल इन्स्टिट्यूट मध्ये होणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.