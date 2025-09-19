Kolhapur Film Production : देशातील चित्रपट निर्मितीचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून कोल्हापूरची ओळख, चित्रनगरीसाठी १५ कोटींचा निधी; मंत्री शेलार यांची माहिती

Kolhapur Cinema Development :‘कोल्हापूरच्या चित्रनगरीत चित्रीकरणपूरक सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. येत्या महिन्याभरात आणखी १० ते १५ कोटी रुपयांच्या खर्चाची कामे सुरू केली जाणार आहेत. त्यामुळे देशातील चित्रपट निर्मितीचे एक महत्त्वाचे केंद्र म्हणून कोल्हापूरच्या चित्रनगरीची ओळख जगभरात व्हावी, अशा सुविधा येथे करण्यात येतील,’ अशी घोषणा सांस्कृतिक कार्यमंत्री अशीष शेलार यांनी आज येथे केली..कोल्हापूर चित्रनगरी महामंडळातर्फे झालेल्या चित्रनगरीविषयक चर्चासत्राच्या उद्घाघाटनावेळी ते बोलत होते. शेलार म्हणाले, ‘महाराष्ट्राची सांस्कृतिक परंपरा जगाला मोहिनी घालणारी आहे. येथे सांस्कृतिक मानांकनाचा परिचय जगाला व्हावा, जगभरातील पर्यटक व अभ्यासक येथे यावेत, त्यांच्या येण्या-जाण्यामुळे येथील लोकांच्या जगण्याला आधार मिळावा, यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभाग कार्यरत आहे.’.ते पुढे म्हणाले, ‘चित्रपट निर्मितीची सर्व व्यवस्था कोल्हापुरात व्हावी, अशी कोल्हापूरकरांची इच्छा होती. पुढे तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी ७८ एकर जागा चित्रनगरीसाठी दिली आणि कामे सुरू झाली. अलीकडच्या काळात चित्रनगरीमध्ये चित्रीकरणासाठी लागणारे वाडे, रस्ते, विश्रामगृहे, मंदिरे आदी चित्रीकरणपूरक सुविधा झाल्या आहेत. यंत्रसामग्रीपासून ते पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात येतील.’यावेळी खासदार शाहू महाराज, खासदार धनंजय महाडिक, भाजपचे प्रदेश चिटणीस महेश जाधव, नाथाजी पाटील, अभिनेते किशोर कदम, सागर तळाशीकर, डॉ. कविता गगराणी, डॉ. उदय नारकर आदी उपस्थित होते. दरम्यान, ‘सध्या चित्रनगरीत चित्रीकरणाची कामे सुरू असून, २०० लोकांना रोजगार मिळाला आहे’, अशी माहिती चित्रनगरीचे संचालक बिभीषण चवरे यांनी दिली..Scam Alert Kolhapur : गोलमाल है भाई गोलमाल है! एक गाव आणि चार भक्त निवास, आणखी दोन भक्त निवासासाठी ४० लाखांची मंजुरी.स्क्रिप्ट टू प्रिंट सुविधा‘कोल्हापूरची चित्रनगरी केवळ दाक्षिणात्यच नव्हे, तर इतर प्रादेशिक भाषांतील चित्रपट निर्मितीसाठीही आदर्श चित्रीकरण केंद्र ठरावी, यासाठी ‘स्क्रिप्ट टू प्रिंट’ ही संकल्पना अंमलात आणण्यात येईल. भविष्यात येथे चित्रपट प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचेही प्रयत्न केले जातील’, असेही शेलार यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.