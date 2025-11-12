देश

ladki bahin yojana: लाडक्या बहिणींसाठी मोठी बातमी! आधी १००० आता १५०० रुपये अन् २०२८ पर्यंत ३ हजार! 'या' राज्याने घेतला मोठा निर्णय

Madhya Pradesh Ladli Bahna Yojana : महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी लाडली बहना योजनेत टप्प्याटप्प्याने वाढ करण्यात येणार; २०२८ पर्यंत ३००० रुपये लक्ष्य
ladali bahin yojana

ladali bahin yojana

Sandip Kapde
Updated on

मध्य प्रदेशातील 'लाडली बहना योजना' (Ladli Bahna Yojana) पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (११ नोव्हेंबर) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महिलांसाठी एक दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला.शासनाने आता योजनेतील प्रत्येक पात्र महिलेला दरमहा १५०० रुपये देण्याची घोषणा केली आहे.

