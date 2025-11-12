ladki bahin yojana: लाडक्या बहिणींसाठी मोठी बातमी! आधी १००० आता १५०० रुपये अन् २०२८ पर्यंत ३ हजार! 'या' राज्याने घेतला मोठा निर्णय

मध्य प्रदेशातील 'लाडली बहना योजना' (Ladli Bahna Yojana) पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (११ नोव्हेंबर) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महिलांसाठी एक दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला.शासनाने आता योजनेतील प्रत्येक पात्र महिलेला दरमहा १५०० रुपये देण्याची घोषणा केली आहे..मुख्यमंत्री मोहन यादव १२ नोव्हेंबर रोजी सिवनी येथे आयोजित कार्यक्रमादरम्यान नोव्हेंबर महिन्याचा हप्ता जारी करतील. यावेळी १.२६ कोटी बहिणींच्या खात्यात ही वाढीव रक्कम जमा होईल.टप्प्याटप्प्याने ३००० रुपये पर्यंत वाढयोजनेचा उद्देश महिलांना आत्मनिर्भर बनवणे आणि कुटुंबाच्या आर्थिक निर्णयांमधील त्यांची भूमिका मजबूत करणे हा आहे. ही वाढीव रक्कम नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू होणार आहे.या योजनेअंतर्गत महिलांना दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीत टप्प्याटप्प्याने वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्याचा उद्देश त्यांना आत्मनिर्भर बनवणे आणि कुटुंबाच्या आर्थिक निर्णयांमधील त्यांची भूमिका अधिक मजबूत करणे हा आहे..Ladki Bahin Yojana: आचारसंहितेतही बहिणींना हप्ता सुरूच; मात्र 18 नोव्हेंबरची अंतिम तारीख चुकली तर लाभ थांबणार!.वाढीव मदत नोव्हेंबर २०२५ पासून लागूही वाढीव मदत नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू होणार आहे. मार्च २०२३ मध्ये या योजनेची सुरुवात दरमहा १००० रुपयांनी झाली होती, सप्टेंबर २०२३ मध्ये ती १२५० रुपयांवर पोहोचली. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये ती १५०० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली असून, २०२६ मध्ये २०००, २०२७ मध्ये २५०० आणि २०२८ पर्यंत ती ३००० रुपयांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे..२०,४५० कोटींहून अधिक खर्च अपेक्षितया वर्षात या योजनेवर २०,४५० कोटींहून अधिक खर्च अपेक्षित आहे.राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, २०२८ पर्यंत ३००० रुपये प्रति महिना देण्याचे लक्ष्य केवळ घोषणा नाही, तर एका सुनिश्चित योजनेद्वारे टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केले जाईल.पात्र महिला: ही योजना राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित किंवा परित्यक्ता (पतीकडून सोडलेल्या) महिलांसाठी आहे..काय असणार अट?महिलांचे वय २१ ते ६० वर्षांदरम्यान असावे आणि कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा जास्त नसावे. कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याकडे सरकारी नोकरी किंवा आयकर खाते नसावे.महिला व बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया यांनी पुष्टी केली की, नोव्हेंबरपासून वाढलेली रक्कम थेट महिलांच्या खात्यात जमा केली जाईल. त्या म्हणाल्या, "लाडली बहना योजना महिलांच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्वातंत्र्याचे प्रतीक आहे. येत्या वर्षांत त्याचा प्रभाव संपूर्ण प्रदेशात दिसेल.""आमच्या बहिणी आत्मनिर्भर व्हाव्यात, हेच सरकारचे उद्दिष्ट आहे. प्रत्येक बहिणीला आर्थिक सक्षमीकरणाचा अधिकार मिळेल."– मुख्यमंत्री मोहन यादव.Ladki bahin Yojana: लाडक्या बहिणींना ‘केवायसी’साठी 'या' तारखेपर्यंत डेडलाईन; केवायसी पूर्ण करण्याचे महिला बालविकास विभागाचे आवाहन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.