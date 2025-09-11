Madhya Pradesh : विद्यार्थ्यांची झाली चांदी;  मोहन सरकार विद्यार्थ्यांना स्कूटी वाटप करणार

CM Mohan Yadav to Distribute Free Scooty to Meritorious Students :मध्य प्रदेश सरकारकडून शालेय विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या सरकारने विद्यार्थ्यांना स्कूटी वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेचा लाभ त्या विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे, ज्यांनी स्टेट बोर्डाची १२वी परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे आणि आपल्या शाळेत टॉप केले आहे. .Madhya Pradesh : इलेक्ट्रिक वाहन धोरण राबवणारे देशातील पहिले राज्य ठरले मध्य प्रदेश; CM मोहन यादव म्हणाले....मुख्यमंत्री यादव यांनी या योजनेबद्दल माहिती देताना लिहिले – "मेधावी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन, मध्यप्रदेश सरकारची ओळख" असे ट्विट केले आहे. मुख्यमंत्री यांच्या ट्विटमध्ये एक छोटा व्हिडीओही शेअर करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये स्कूटी वितरणाची तारीख आणि ठिकाण नमूद केले आहे. त्यानुसार आज कुशाभाऊ ठाकरे आंतरराष्ट्रीय सभागृह, भोपाल येथे स्कूटी वाटपाचा कार्यक्रम होणार आहे. .या योजनेची घोषणा राज्याचे माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात "मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना" म्हणून केली होती. त्यानंतर ५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी, नवीन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी पात्र विद्यार्थ्यांना स्कूटी वितरित करून या योजनेचा शुभारंभ केला. .Accident News : व्हॅन विहिरीत कोसळून ११ जणांचा मृत्यू, वाचवायला गेलेल्यानेही विषारी वायूमुळे गमावला जीव.या योजनेला "मुख्यमंत्री बालक बालिका स्कूटी योजना", किंवा "मुख्यमंत्री निशुल्क स्कूटी योजना" अशा नावांनीही ओळखले जाते. सुरुवातीला ही योजना फक्त मुलींकरिता मर्यादित होती, म्हणून तिला "मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना" असे नाव दिले गेले होते. पण आता मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी हा लाभ मुलांनाही देण्याचा निर्णय घेतला, त्यामुळे योजनेचे नाव बदलून "मुख्यमंत्री स्कूटी योजना" ठेवण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.