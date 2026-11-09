मध्य प्रदेशात राष्ट्रीय महामार्गावर भीषण अपघात! एर्टिगा अन् ट्रकची एकमेकांना जोरदार धडक; ४ जागीच ठार, ६ जखमी

मध्य प्रदेश सागर जिल्ह्यातील देवरी राष्ट्रीय महामार्ग ४४वर भीषण अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. या मार्गावर एका एर्टिगा कारने ट्रकला जोरदार धडक दिली. या भीषण धडकेत चार जणांचा मृत्यू झाला असून, सहा जण जखमी झाले आहेत. या अपघातामुळे परिसरात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले असून एकच खळबळ उडाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मध्य प्रदेशातील चीमधना गावाजवळ ही घटना घडली आहे. सागर जिल्ह्यातील भैंसा गावातील लोक एर्टिगा कारमधून बर्मनच्या दिशेने जात होते. यावेळी गोपाळपुराजवळ कार येताच कार आणि ट्रकची जोरदार धडक झाली. ही धडक इतकी जोरदार होती की, कारचे मोठे नुकसान झाले. तसेच चार जणांचा मृत्यू झाला असून सहा प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहे..Mumbai News: जलाशयाच्या विस्तारीकरणासाठी ८४ झाडांवर कुऱ्हाड, मुंबई पालिकेचा प्रस्ताव.दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच जखमींना देवरी येथील सामुदायिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आले. तर काही जखमींना बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेजमध्ये (बीएमसी) पाठवण्यात आले आहे. तथापि, अपघाताचे कारण आणि मृत जखमींबाबत अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही..Thane Crime: मृत जमीनमालकाच्या नावावर व्यवहार, मुंब्यातील प्रकरणात पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल.रुग्णवाहिका घटनास्थळी पोहोचण्यात अपयशीमध्य प्रदेशात घडलेल्या या अपघातप्रकरणी राष्ट्रीय महामार्गावरील आपत्कालीन सेवांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. तातडीने अपघाताची माहिती मिळूनही एनएचएआयची रुग्णवाहिका वेळेवर घटनास्थळी दाखल झाली नाही, असे आरोप स्थानिक पातळीवरून केले जात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.