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मध्य प्रदेशात राष्ट्रीय महामार्गावर भीषण अपघात! एर्टिगा अन् ट्रकची एकमेकांना जोरदार धडक; ४ जागीच ठार, ६ जखमी

Madhya Pradesh Accident: मध्य प्रदेशात राष्ट्रीय महामार्गावर एर्टिगा कार आणि ट्रकची भीषण धडक झाली. या अपघातात चार जणांचा जागीच मृत्यू झाला असून सहा जण जखमी झाले आहेत.
Madhya Pradesh Accident

Madhya Pradesh Accident

ESakal

Mansi Khambe
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मध्य प्रदेश सागर जिल्ह्यातील देवरी राष्ट्रीय महामार्ग ४४वर भीषण अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. या मार्गावर एका एर्टिगा कारने ट्रकला जोरदार धडक दिली. या भीषण धडकेत चार जणांचा मृत्यू झाला असून, सहा जण जखमी झाले आहेत. या अपघातामुळे परिसरात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले असून एकच खळबळ उडाली आहे.

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