देश

MP OBC Reservation : ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्यावर सर्व पक्षांचे एकमत; मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय

CM Mohan Yadav on Pending 13 Percent Quota Seats : मध्य प्रदेशात ओबीसींना २७ टक्के आरक्षणावर सर्वपक्षीय सहमती, सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार सुरू
Madhya Pradesh OBC Reservation
Madhya Pradesh OBC Reservationesakal
बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

भोपाळ : मध्य प्रदेशात ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण (Madhya Pradesh OBC Reservation) देण्याच्या प्रश्नावर भाजप, काँग्रेससह सर्वच राजकीय पक्ष एकत्र आले आहेत. गुरुवारी भोपाळ येथील मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत या संदर्भात संयुक्त ठराव मंजूर करण्यात आला.

Loading content, please wait...
Bjp
Congress
Madhya Pradesh
Supreme Court
OBC Community
obc reservation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com