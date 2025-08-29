MP OBC Reservation : ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्यावर सर्व पक्षांचे एकमत; मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय

भोपाळ : मध्य प्रदेशात ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण (Madhya Pradesh OBC Reservation) देण्याच्या प्रश्नावर भाजप, काँग्रेससह सर्वच राजकीय पक्ष एकत्र आले आहेत. गुरुवारी भोपाळ येथील मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत या संदर्भात संयुक्त ठराव मंजूर करण्यात आला..बैठकीत सर्व पक्षांनी ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याबाबतची वचनबद्धता पुन्हा अधोरेखित केली. यासाठी विधिमंडळ, कार्यकारी व न्यायपालिका या सर्व स्तरांवर एकत्रित प्रयत्न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला..सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीओबीसी आरक्षणावरील नियमित सुनावणी २३ सप्टेंबरपासून सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुरू होणार आहे. त्यासाठी सर्व पक्षांचे वकील १० सप्टेंबरपूर्वी एकत्र येऊन रणनीती आखतील, असे बैठकीत ठरले. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव म्हणाले, “२७ पैकी १३ टक्के पदे अजूनही प्रलंबित आहेत. या पदांवर ओबीसी समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळावा, अशी आमची इच्छा आहे.”.काँग्रेसचा विरोधदरम्यान, माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी X वरुन टीका केलीये. ते म्हणाले, “सर्वपक्षीय बैठक बोलावणे म्हणजे जनतेची दिशाभूल करण्याचे षडयंत्र आहे. जर काँग्रेस सरकारनेच आधी २७ टक्के आरक्षण लागू केले असेल, तर बैठकीची गरज काय?”.राज्यात ओबीसी आरक्षणाची काय स्थिती?मार्च २०१९ मध्ये कमलनाथ सरकारने ओबीसी आरक्षण १४ टक्क्यांवरून २७ टक्क्यांपर्यंत वाढवले होते. मात्र, एकूण आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक झाल्याने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने त्यावर स्थगिती दिली. सप्टेंबर २०२१ मध्ये, सरकारने महाधिवक्त्यांच्या मतानुसार पुन्हा २७ टक्के आरक्षण मंजूर केले. त्यावर ऑगस्ट २०२३ मध्ये उच्च न्यायालयाने २७ पैकी फक्त १३ टक्के पदांवर नियुक्ती करण्यास परवानगी दिली. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये राज्य सरकारने या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून आता या प्रकरणी अंतिम सुनावणीची प्रक्रिया सुरू होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.