भाजप नेत्याच्या कानशिलात लगाविल्याने महिला उपजिल्हाधिकारी ट्रेंडमध्ये

राजगढ : मध्य प्रदेशातील राजगढ येथे रविवारी नागरिकत्व सुधारणा कायद्या (सीएए) समर्थनार्थ निघालेल्या मोर्चात भाजप कार्यकर्त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या उपजिल्हाधिकारी प्रिया वर्मा यांना भाजप कार्यकर्त्यांना केस पकडून ढकलाढकली केल्यानंतर त्यांनी एका भाजप नेत्याच्या कानशिलात लगावली. यानंतर सोशल मीडियावर त्यांच्या कृतीचे कौतुक होत असून, #प्रियावर्माजिंदाबाद हा ट्विटरवर ट्रेंड सुरु आहे.

#WATCH Madhya Pradesh: A protestor pulls hair of Rajgarh Deputy Collector Priya Verma, after she hits BJP workers and drags them. The clash broke out during a demonstration in support of #CAA. pic.twitter.com/7ckpZaFBkJ

— ANI (@ANI) January 19, 2020