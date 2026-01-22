देश

World Economic Forum 2026 : दावोस मधून मोठी घोषणा! गुगलची मध्य प्रदेशात अब्जावधींची गुंतवणूक; राज्य बनणार नवीन IT हब

दावोस (स्वित्झर्लंड) येथे आयोजित वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF)-2026 मध्ये मध्य प्रदेशच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला.
दावोस (स्वित्झर्लंड) येथे आयोजित वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF)-2026 मध्ये मध्य प्रदेशच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. गुगलने मध्य प्रदेशात माहिती तंत्रज्ञान (IT), ITES आणि डेटा सेंटर क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शवली आहे.

