World Economic Forum 2026 : दावोस मधून मोठी घोषणा! गुगलची मध्य प्रदेशात अब्जावधींची गुंतवणूक; राज्य बनणार नवीन IT हब

दावोस (स्वित्झर्लंड) येथे आयोजित वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF)-2026 मध्ये मध्य प्रदेशच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. गुगलने मध्य प्रदेशात माहिती तंत्रज्ञान (IT), ITES आणि डेटा सेंटर क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शवली आहे..जागतिक व्यासपीठावर मध्य प्रदेश आता एक 'उदयोन्मुख तंत्रज्ञान केंद्र' (Emerging Tech Hub) म्हणून समोर येत आहे. गुगलच्या एशिया पॅसिफिक क्षेत्राचे प्रेसिडेंट श्री. संजय गुप्ता आणि मध्य प्रदेशचे अधिकारी यांच्यात झालेल्या चर्चेतून राज्याच्या विकासाचे नवीन मार्ग मोकळे झाले आहेत..IT आणि डेटा सेंटरमध्ये गुंतवणूकगुगलने मध्य प्रदेशातील प्रस्तावित डेटा सेंटर प्रकल्पांमध्ये विशेष रस दाखवला आहे. राज्याची भौगोलिक स्थिती आणि वीज उपलब्धता पाहता, गुगल येथे आपली मोठी डेटा सेंटर्स उभारण्याची शक्यता आहे.IT आणि ITES माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित सेवांचे जाळे राज्यात विस्तारण्यासाठी गुगल तांत्रिक सहकार्य करेल..जेमिनी AI (Gemini AI) द्वारे क्रांतीया बैठकीतील सर्वात लक्षवेधी विषय म्हणजे गुगलच्या 'जेमिनी एआय' चा वापर. कृषी क्षेत्रात AI च्या मदतीने पिकांचे नियोजन, हवामानाचा अंदाज आणि अचूक शेती (Precision Farming) यासाठी डिजिटल उपाय लागू केले जातील.शिक्षण क्षेत्रात राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी एआय-आधारित स्मार्ट शिक्षण पद्धती आणि डिजिटल समाधानांवर भर दिला जाईल..हरित ऊर्जेचा (Green Energy) वापरमध्य प्रदेश सरकारने गुगलला आश्वासन दिले आहे की, डेटा सेंटर्ससाठी लागणारा वीजपुरवठा हा हरित ऊर्जेवर (Green Energy) आधारित असेल. राज्याने आयटी कंपन्यांसाठी शाश्वत आणि अखंड वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष हरित ऊर्जा धोरण तयार केले आहे.यामुळे गुगलसारख्या जागतिक कंपन्यांना त्यांचे कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्यास मदत होईल..कौशल्य विकास आणि डिजिटल नवोपक्रमश्री. संजय गुप्ता यांनी केवळ गुंतवणुकीवरच नाही, तर राज्यातील तरुणांच्या कौशल्य विकासावर (Skill Development) ही भर देण्याचे मान्य केले आहे. यामुळे मध्य प्रदेशातील तरुणांना जागतिक स्तरावरील तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण मिळून रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील.मध्य प्रदेशचे अनुकूल धोरण आणि गुगलचे जागतिक तंत्रज्ञान यांचा मेळ बसल्यास, येत्या काही वर्षांत हे राज्य भारताचे नवीन 'आयटी हब' म्हणून नावारूपास येईल. गुगलची ही गुंतवणूक केवळ आर्थिक नसून ती राज्याला डिजिटल युगात आघाडीवर नेणारी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.