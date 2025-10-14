Madhya Pradesh :मध्य प्रदेशच्या पर्यटन व्यवसायाला मिळणार बळकटी; चित्रपट शुटींग आणि डेस्टिनेशन वेडींग स्पॉट बनवण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

Tourism investment Madhya Pradesh मध्यप्रदेश राज्याला ऐतिहासिक वारसा आहे. मध्य प्रदेशमध्ये खजुराहो, सांची स्तूप आणि भीमबेटका रॉक शेल्टर्स ही आहेत, जी युनेस्को जागतिक वारसा स्थळे आहेत. या व्यतिरीक्त अनेक अभयारण्येही आहेत. आता याच गोष्टींवर फोकस करून राज्यातील पर्यटन व्यवस्था विकसित करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी दिले आहेत. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी शनिवारी मध्यप्रदेश ट्रॅव्हल मार्टच्या निमित्ताने कुशाभाऊ ठाकरे सभागृहात पर्यटन क्षेत्रातील गुंतवणूकदार, चित्रपट निर्माते आणि कलाकारांसोबत एक महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली..Madhya Pradesh : मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी महाराष्ट्रातील उद्योजकांसोबत केली चर्चा; राज्यात हजारो कोटींच्या गुंतवणुकीचा प्रस्ताव . या बैठकीचा उद्देश राज्यातील पर्यटनाच्या पायाभूत सुविधांना बळकटी देणे, गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि मध्यप्रदेशला एक प्रमुख चित्रपट शूटिंग तसेच वेडिंग डेस्टिनेशन म्हणून विकसित करणे हा होता. मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी चित्रपटसृष्टीतील आणि उद्योग क्षेत्रातील दिग्गजांसोबत राज्यातील गुंतवणुकीच्या शक्यतांवर चर्चा केली. यावेळी त्यांनी सांगितले की, राज्य सरकार पर्यटन आणि चित्रपट निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करेल, जेणेकरून मध्यप्रदेश देशातील सर्वात आकर्षक ठिकाण बनू शकेल. या बैठकीला चित्रपट निर्माती एकता कपूर, अभिनेते गजराज राव आणि रघुवीर यादव, स्पॅनिश फिल्म कमिशनच्या लारा मोलिना आणि चित्रपट निर्माती अन्ना सौरा उपस्थित होत्या. .Madhya Pradesh : मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांना दसऱ्यालाच मिळालं दिवळीचं सुपर गिफ्ट; CM यादवांनी शेतकऱ्यांना दिले 653.34 कोटी\n\n.या कार्यक्रमात केंद्रीय पर्यटन आणि संस्कृती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत, मध्यप्रदेशचे संस्कृती, पर्यटन आणि धार्मिक न्यास व धर्मस्व राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेंद्र भावसिंह लोधी तसेच मागासवर्ग, भटक्या विमुक्त समाजच्या कल्याण राज्यमंत्री कृष्णा गौर देखील उपस्थित होत्या. हॉटेल आणि हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रातील अनेक प्रमुख गुंतवणूकदारांनी या कार्यक्रमात सहभाग घेतला. यामध्ये इंडियन हॉटेल्स कंपनी लिमिटेड (IHCL) चे ईव्हीपी परवीन चंदर कुमार, जेट सर्व एव्हिएशनचे राम ओला, अॅटमॉस्फिअर कोअरचे व्यवस्थापकीय संचालक सौभाग्य मोहापात्रा, पोस्ट कार्ड हॉटेल्सचे सह-संस्थापक अनिरुद्ध कांडपाल, ट्रेझर ग्रुपचे विनायक कलानी यांच्यासोबत अने मान्यवर उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.