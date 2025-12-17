Tiger Safari: मध्य प्रदेश 'टायगर स्टेट' उगाच नाही; जंगल सफारीच्या शौकिनांसाठी ही ५ ठिकाणे सर्वोत्तम

मध्य प्रदेश केवळ आपल्या सांस्कृतिक वारसा किंवा ऐतिहासिक किल्ल्यांसाठीच नाही, तर येथील राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्यांमुळे हे राज्य 'टायगर स्टेट' म्हणून प्रसिद्ध आहे. येथील हिरवीगार वनराई, विविध प्रकारचे वन्यजीव आणि वाघांची मोठी संख्या यामुळे हे ठिकाण वन्यजीवप्रेमींसाठी आणि जंगल सफारीच्या शौकिनांसाठी सर्वोत्तम आहे.जर तुम्हाला निसर्गाच्या सान्निध्यात राहून वन्यजीवनाचा रोमांच अनुभवायचा असेल, तर मध्य प्रदेशातील ही पाच ठिकाणे तुमच्या यादीत नक्कीच असायला हवीत. मान्सूननंतरची हिरवळ आणि थंडीतील आल्हाददायक हवा या ठिकाणांचे सौंदर्य अधिक वाढवते..Winter Tourism Spots: थंडीत फिरायला जायचं प्लॅन करताय? "या" 5 निसर्गरम्य ठिकाणांना द्या भेट.१. मुकुंदपूरमधील व्हाईट टायगर सफारी (White Tiger Safari, Mukundpur)मुकुंदपूरमधील व्हाईट टायगर सफारी हे भारतातील एकमेव सफारी ठिकाण आहे, जिथे तुम्हाला श्वेत वाघ (पांढरे वाघ) जवळून पाहता येतात. हे सागर आणि रीवा जिल्ह्यांच्या दरम्यान आहे.वाघांव्यतिरिक्त येथे हरीण, बिबट्या आणि मोर यांसारखे वन्यजीवही पाहायला मिळतात. येथे प्रशिक्षित मार्गदर्शक तुम्हाला वाघांच्या जीवनाबद्दल माहिती देतात..२. कान्हा टायगर रिझर्व्ह (Kanha Tiger Reserve)मध्य प्रदेशातील रीवा आणि सिवनी जिल्ह्यांजवळ असलेले कान्हा रिझर्व्ह हे भारतातील सर्वात सुंदर आणि संरक्षित टायगर रिझर्व्हपैकी एक मानले जाते. येथे पोहोचण्यासाठी जबलपूर हे सर्वात जवळचे रेल्वे स्टेशन आहे, जिथून रस्ता मार्गे रिझर्व्हपर्यंत जाता येते.कान्हा सफारी दरम्यान वाघ, चित्ता, साळिंदर (Porcupine), अस्वल (Bear) आणि अनेक प्रकारचे पक्षी तुम्ही प्रत्यक्ष पाहू शकता. येथील हिरवळ आणि नद्यांचे दृश्य तुम्हाला निसर्गाच्या अगदी जवळ घेऊन जाते..३. बांधवगड टायगर रिझर्व्ह (Bandhavgarh Tiger Reserve)मध्य प्रदेशातील उमरिया जिल्ह्यात स्थित हे सफारी ठिकाण विशेषतः वाघ दर्शनासाठी (Tiger Sighting) प्रसिद्ध आहे आणि जगभरातील वन्यजीवप्रेमींसाठी हे एक आवडते ठिकाण आहे. बांधवगडमध्ये 'ताल गेट' पासून सफारी सुरू होते आणि प्रशिक्षित मार्गदर्शकांसह जंगलाची यात्रा पूर्ण होते.वाघांव्यतिरिक्त बिबट्या, अस्वल, रानडुक्कर आणि हरीण यांसारखे प्राणीही येथे दिसतात..४. बोरी वन्यजीव अभयारण्य (Bori Wildlife Sanctuary)भोपाळ आणि इंदूर दरम्यान असलेले बोरी अभयारण्य त्याच्या शांत आणि नैसर्गिक वातावरणासाठी ओळखले जाते. ज्या लोकांना गर्दीपासून दूर जंगलात शांततेचा अनुभव घ्यायचा आहे, त्यांच्यासाठी हे ठिकाण उत्तम आहे.होशंगाबाद हे सर्वात जवळचे रेल्वे स्टेशन आहे. येथे हत्ती, बिबट्या, अस्वल आणि इतर वन्यजीव पाहता येतात..५. सातपुडा जंगल सफारी (Satpura Jungle Safari)मध्य प्रदेशातील सिवनी आणि होशंगाबाद जिल्ह्यांमध्ये पसरलेले सातपुडा जंगल सफारी अॅडव्हेंचर (साहसी) प्रेमींसाठी एक परिपूर्ण ठिकाण आहे. या सफारीमध्ये तुम्ही केवळ वाघच नाही, तर कयाकिंग आणि ट्रेकिंग सारख्या साहसी उपक्रमांचाही आनंद घेऊ शकता.सातपुडा जंगलातील हिरवीगार वनराई, डोंगर आणि नद्यांचे दृश्य प्रत्येक पर्यटकाला खूप आवडते..भारतामधील 7 लपलेली ठिकाणे जी तुम्ही कधीच ऐकलेली नाहीत....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.