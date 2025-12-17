देश

Tiger Safari: मध्य प्रदेश 'टायगर स्टेट' उगाच नाही; जंगल सफारीच्या शौकिनांसाठी ही ५ ठिकाणे सर्वोत्तम

MP Tourism: राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्यांमुळे मध्य प्रदेश हे राज्य 'टायगर स्टेट' म्हणून प्रसिद्ध आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मध्य प्रदेश केवळ आपल्या सांस्कृतिक वारसा किंवा ऐतिहासिक किल्ल्यांसाठीच नाही, तर येथील राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्यांमुळे हे राज्य 'टायगर स्टेट' म्हणून प्रसिद्ध आहे. येथील हिरवीगार वनराई, विविध प्रकारचे वन्यजीव आणि वाघांची मोठी संख्या यामुळे हे ठिकाण वन्यजीवप्रेमींसाठी आणि जंगल सफारीच्या शौकिनांसाठी सर्वोत्तम आहे.

जर तुम्हाला निसर्गाच्या सान्निध्यात राहून वन्यजीवनाचा रोमांच अनुभवायचा असेल, तर मध्य प्रदेशातील ही पाच ठिकाणे तुमच्या यादीत नक्कीच असायला हवीत. मान्सूननंतरची हिरवळ आणि थंडीतील आल्हाददायक हवा या ठिकाणांचे सौंदर्य अधिक वाढवते.

