Madhya Pradesh UCC: मध्य प्रदेशमध्ये एकापेक्षा जास्त विवाहांवर बंदी! महिलांना मिळणार पुरुषांइतकाच संपत्तीचा अधिकार, 'UCC' विधेयक मंजूर

मध्य प्रदेश विधानसभेने 'मध्य प्रदेश समान नागरी संहिता विधेयक, २०२६' मंजूर केले आहे. राज्य सरकारच्या मते, या विधेयकाचा उद्देश विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक आणि इतर नागरी बाबींमध्ये समान कायदेशीर चौकट निर्माण करणे आहे. आता हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवले जाणार असून, मंजुरी मिळाल्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी होईल..महिलांच्या अधिकारांवर भरविधेयकानुसार विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि संपत्तीच्या अधिकारांबाबत महिला आणि पुरुषांना समान कायदेशीर अधिकार मिळतील. तसेच दत्तक प्रक्रियेसाठीही सर्व नागरिकांसाठी समान नियम लागू करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, कायदा लागू झाल्यानंतर बहुपत्नीत्वाला बंदी घालण्यात येईल. तसेच तीन तलाक, हलाला यांसारख्या प्रथांवरही बंदीची तरतूद करण्यात आली आहे..लिव्ह-इन रिलेशनशिपसाठी विशेष तरतुदीविधेयकात लिव्ह-इन रिलेशनशिपबाबतही काही विशेष नियम प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. राज्य सरकारच्या माहितीनुसार, कायद्यात नमूद केलेल्या अटींचे उल्लंघन करून किंवा विवाहबाह्य संबंधांसाठी लिव्ह-इन व्यवस्थेचा गैरवापर केल्यास पाच वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते..मुख्यमंत्री मोहन यादव यांची प्रतिक्रियाविधानसभा अधिवेशनानंतर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी या विधेयकाचे स्वागत करत, राज्यात सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा असावा, अशी भूमिका सरकारने घेतल्याचे सांगितले. तसेच या मुद्द्यावर त्यांनी काँग्रेसवरही टीका केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वामुळेच हा निर्णय शक्य झाल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी हे विधेयक म्हणजे 'नारी सक्षमीकरणाचा' नवा अध्याय असल्याचे म्हटले आहे..राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतरच अंमलबजावणीसध्या हे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले असून, पुढील टप्प्यात ते राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवले जाईल. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतरच हा कायदा अधिकृतपणे लागू होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.