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Madhya Pradesh UCC: मध्य प्रदेशमध्ये एकापेक्षा जास्त विवाहांवर बंदी! महिलांना मिळणार पुरुषांइतकाच संपत्तीचा अधिकार, 'UCC' विधेयक मंजूर

बहुपत्नीत्व, तीन तलाक, हलाला यांसारख्या प्रथांवर बंदीची तरतूद; लिव्ह-इनचा गैरवापर केल्यास पाच वर्षांपर्यंत कारावास, राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर कायदा लागू होणार
madhya pradesh ucc cm mohan yadav

madhya pradesh ucc cm mohan yadav

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मध्य प्रदेश विधानसभेने 'मध्य प्रदेश समान नागरी संहिता विधेयक, २०२६' मंजूर केले आहे. राज्य सरकारच्या मते, या विधेयकाचा उद्देश विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक आणि इतर नागरी बाबींमध्ये समान कायदेशीर चौकट निर्माण करणे आहे. आता हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवले जाणार असून, मंजुरी मिळाल्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी होईल.

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