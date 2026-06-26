धर्मांतर केल्याने मुस्लिम आरक्षणाचा हक्क मिळत नाही; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, सरकारी आदेश घटनाबाह्य ठरवला

मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारने जारी केलेला एक आदेश रद्द केला आहे. ९ मार्च २०२४ रोजी, तामिळनाडू सरकारने एक आदेश जारी केला होता. ज्यानुसार मागासवर्गीय (BC), अतिमागासवर्गीय (MBC), डीएनसी (DNC) किंवा अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गातील कोणतीही व्यक्ती जी इस्लाम धर्म स्वीकारेल, तिला "मागासवर्गीय मुस्लिम" (BCM) प्रवर्गाअंतर्गत आरक्षणाचे लाभ मिळत राहतील. उच्च न्यायालयाने हा आदेश घटनाबाह्य ठरवून फेटाळून लावला..न्यायालयाने असे मत मांडले की, इस्लाम धर्म स्वीकारणारी व्यक्ती केवळ मुस्लिम बनते. राज्याने निश्चित केलेल्या सात विशेष मागास मुस्लिम समुदायांपैकी कोणत्याही समुदायाचा सदस्य म्हणून त्याला किंवा तिला मानले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे, त्या प्रवर्गाअंतर्गत त्याला किंवा तिला आरक्षणाचे लाभ मिळू शकत नाहीत. आमच्या मते, इस्लाम धर्म स्वीकारणारी व्यक्ती ‘मागासवर्गीय मुस्लिम’ असल्याचा दावा करू शकत नाही. तो केवळ एक मुस्लिम आहे, इतकेच.” .Tea Dispute: भारताचा नेपाळला मोठा दणका! सीमेवर १३ लाख किलो चहा खोळंबला; नव्या नियमांमुळे व्यापारावर परिणाम.तामिळनाडूमध्ये ‘मागासवर्गीय मुस्लिम’ म्हणून ओळखले जाणारे सात समुदाय आहेत. यामध्ये अन्सार, दख्खनी मुस्लिम, दुबेकुला, लब्बाई, मपिल्ला, शेख आणि सय्यद यांचा समावेश आहे. जुलै २००८ मध्ये जारी केलेल्या सरकारी आदेशानुसार या समुदायांना एका वेगळ्या बीसीएम प्रवर्गात ठेवण्यात आले आहे आणि त्यांचा समावेश तामिळनाडूच्या मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या यादीत करण्यात आला आहे..Operation Sindoor Martyrs: देशासाठी प्राणार्पण... ऑपरेशन सिंदूरमधील 'त्या' सहा शूरवीरांची ओळख अखेर उघड.२०२४ च्या एका सरकारी आदेशानुसार, इस्लाम धर्म स्वीकारलेल्या बीसी, एमबीसी, डीएनसी आणि एससी समुदायांतील व्यक्तींना बीसीएम म्हणून आरक्षणाचे लाभ मिळत राहतील असे निर्देश देण्यात आले. तसेच, त्यांना सात अधिसूचित बीसीएम समुदायांपैकी एकाचे सदस्य म्हणून घोषित करणारे समुदाय प्रमाणपत्र जारी करण्यास परवानगी देण्यात आली, ज्यामुळे ते त्या प्रवर्गाअंतर्गत आरक्षणासाठी पात्र ठरतील. मात्र, उच्च न्यायालयाने म्हटले की, इस्लाम धर्म स्वीकारलेल्या व्यक्तीला त्यापैकी एका समुदायाच्या सदस्यत्वाचे प्रमाणपत्र दिले जाऊ शकते, ही राज्याची कल्पना "कायदेशीर आणि वैचारिकदृष्ट्या चुकीची" आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.