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हिंदू धर्म सोडून इस्लाम स्वीकारणारी व्यक्ती केवळ ‘मुस्लिम’ राहते, High Court ने काय सांगितलं?

Madras High Court Rules Religious Conversion Alone Does Not Qualify a Person for BC (Muslim) Reservation : धर्मांतर करून इस्लाम स्वीकारला तरी विशिष्ट मुस्लिम मागासवर्गीय समुदायाचा दर्जा मिळणार नाही
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court

Esakal

Sandip Kapde
Updated on

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने धर्मांतर आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावर एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हिंदू धर्म सोडून इस्लाम स्वीकारणारी व्यक्ती केवळ ‘मुस्लिम’ राहते. ती कोणत्याही विशिष्ट मागासवर्गीय मुस्लिम समुदायाची सदस्य असल्याचा दावा करू शकत नाही.

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Madras High Court
Madras High Court ruling
Madras High Court news