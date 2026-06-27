हिंदू धर्म सोडून इस्लाम स्वीकारणारी व्यक्ती केवळ ‘मुस्लिम’ राहते, High Court ने काय सांगितलं?

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने धर्मांतर आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावर एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हिंदू धर्म सोडून इस्लाम स्वीकारणारी व्यक्ती केवळ ‘मुस्लिम’ राहते. ती कोणत्याही विशिष्ट मागासवर्गीय मुस्लिम समुदायाची सदस्य असल्याचा दावा करू शकत नाही..या निर्णयामुळे तामिळनाडू सरकारचा २०२४ चा सरकारी आदेश रद्द झाला आहे. या आदेशानुसार धर्मांतरित व्यक्तींना मुस्लिम मागासवर्ग श्रेणीचा लाभ देण्याची तरतूद होती. न्यायालयाने या आदेशाला घटनाबाह्य ठरवले..प्रकरणाची पार्श्वभूमीतुतीकोरीन जिल्ह्यातील एका व्यक्तीने हा खटला दाखल केला होता. हिंदू कुटुंबात जन्मलेल्या या व्यक्तीने २०१५ मध्ये इस्लाम धर्म स्वीकारला आणि नाव बदलले. नंतर त्याने ‘मुस्लिम लेब्बाई’ समुदायाचा असल्याचा दावा करत जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला. मात्र तहसीलदाराने अर्ज फेटाळला. या निर्णयाविरोधात त्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.सरकारचा युक्तिवादसुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने आपला बचाव केला. २०२४ च्या सरकारी आदेशानुसार, जे लोक आधीपासून बीसी, एमबीसी, डीएनसी किंवा एससी प्रवर्गात आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत, त्यांनाच इस्लाम स्वीकारल्यानंतर बीसी (मुस्लिम) श्रेणीचा लाभ मिळू शकतो, असे सरकारचे म्हणणे होते. यामुळे सामाजिक संतुलन बिघडणार नाही, असा सरकारचा दावा होता..न्यायालयाने फेटाळला सरकारचा युक्तिवादन्यायमूर्ती जी. आर. स्वामिनाथन आणि पी. बी. बालाजी यांच्या खंडपीठाने सरकारचा युक्तिवाद अमान्य केला. न्यायालयाने आठवण करून दिली की, १९५१ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात स्पष्ट केले होते की, हिंदू धर्मातून इस्लाममध्ये धर्मांतर केल्यावर व्यक्ती मुस्लिमच राहते. तिचा सामाजिक दर्जा पूर्वीच्या जातीवर आधारित ठरवला जाऊ शकत नाही. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला होता..Supreme Court: रस्त्यावर चालणाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा; सर्वोच्च न्यायालयाने दिला ऐतिहासिक निकाल, वाहनचालकांसाठी मोठी सूचना!.इस्लाममधील समानतेचा उल्लेखन्यायालयाने आपल्या निकालात कुराणातील तत्त्वांचा संदर्भ दिला. इस्लाम धर्म समानता आणि सामाजिक समतेचा प्रचार करतो. अशा स्थितीत मुस्लिम समाजातील काही समुदायांना मागासवर्गीय तर काहींना पुढारलेले मानणे हे कुराणाच्या मूलभूत भावनेला विरोधी आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.रौथर, मराक्कर, लेब्बाई, दख्खनी यांसारखे समुदाय जन्माने ठरतात, धर्मांतराने नव्हे. केवळ इस्लाम स्वीकारल्याने एखादी व्यक्ती आपोआप कोणत्याही विशिष्ट मुस्लिम समुदायाची सदस्य होत नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले..संविधान आणि सत्ता विभाजनन्यायालयाने सत्ता विभाजनाच्या तत्त्वावर भर दिला. सरकार केवळ सरकारी आदेश काढून न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णायांना रद्द करू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक वेळा अनुसूचित जाती आणि इतर मागासवर्ग हे स्वतंत्र घटनात्मक प्रवर्ग असल्याचे सांगितले आहे. तरीही सरकारने वेगवेगळ्या प्रवर्गांतील धर्मांतरितांना एकाच श्रेणीत बसवून आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला, जे योग्य नाही.निकालाचे स्वरूपसर्व बाबींचा विचार करताना उच्च न्यायालयाने २०२४ चा सरकारी आदेश घटनाबाह्य ठरवला. तो इस्लाममधील समानतेच्या तत्त्वाशीही विसंगत असल्याचे मत व्यक्त केले. यासोबतच याचिकाकर्त्याची याचिका निकाली काढली..Bombay High Court: पिण्यायोग्य पाणी हा मूलभूत अधिकार, टँकर पुरवणे उपकार नव्हे; मुंबई हायकोर्टानं राज्य सरकारला फटकारलं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.