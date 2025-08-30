'मंदिरातील पैसा सरकारी नाही, त्या पैशांवर फक्त देवतांचाच हक्क'; उच्च न्यायालयाचा तामिळनाडू सरकारला मोठा धक्का

Madras High Court : मद्रास उच्च न्यायालयानं तामिळनाडू सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. न्यायालयानं स्पष्ट केलं, की 'भक्तांनी मंदिराला दिलेली देणगी ही केवळ देवतेची आहे आणि तिचा वापर फक्त मंदिराच्या कामांसाठी, धार्मिक कारणांसाठी किंवा धर्मादाय उपक्रमांसाठीच केला जाऊ शकतो.'.या निर्णयासोबतच न्यायालयाने २०२३ ते २०२५ दरम्यान राज्य सरकारने (Tamil Nadu Government) काढलेले पाच आदेश रद्द केले आहेत. या आदेशांमध्ये मंदिराच्या निधीतून विवाह सभागृहे बांधण्याचा निर्णय घेतला होता..सरकारच्या भूमिकेला न्यायालयाचा नकारसरकारच्या या निर्णयाविरोधात दाखल याचिकेत असा दावा करण्यात आला होता, की सरकारला मंदिराच्या पैशाचा व्यावसायिक वापर करण्याचा अधिकार नाही. कारण, मंदिर निधीतून उभारली जाणारी विवाह सभागृहे भाड्याने देण्यात येत आहेत, त्यामुळे ती धार्मिक कामात मोडत नाहीत..राज्य सरकारच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला, की ही सभागृहे समाजाच्या हितासाठी वापरली जातील आणि केवळ हिंदू विवाहांनाच परवानगी दिली जाईल. मात्र, उच्च न्यायालयानं हा युक्तिवाद मान्य करण्यास नकार दिला. न्यायालयानं सांगितलं की, 'हिंदू विवाह हा धार्मिक संस्कार असला तरी तो कायदेशीर करारात्मक घटकांशी जोडलेला आहे, त्यामुळे तो धार्मिक उद्देश मानला जाऊ शकत नाही.'.मंदिर निधी फक्त धार्मिक-धर्मादाय कामांसाठी१९५९ च्या हिंदू धार्मिक आणि धर्मादाय देणगी कायद्याचा दाखला देत न्यायालयानं स्पष्ट केलं की मंदिराचा पैसा फक्त पूजा-अर्चा, अन्नदान, यात्रेकरूंची सोय, गरीबांना मदत अशा धर्मादाय व धार्मिक उपक्रमांवरच खर्च केला जाऊ शकतो. सरकारच्या उत्पन्नवाढीसाठी किंवा व्यावसायिक कामासाठी या निधीचा वापर करता येणार नाही..न्यायालयानं आपल्या निर्णयात म्हटलं, की 'भक्तांनी मंदिराला किंवा देवतेला दिलेली जंगम किंवा स्थावर मालमत्ता ही देवतेचीच मालमत्ता आहे. या पैशाचा उपयोग मंदिरातील उत्सव, देखभाल किंवा विकास यापुरताच करावा. मंदिराचा पैसा सार्वजनिक किंवा सरकारी पैसा मानता येणार नाही.' न्यायालयानं पुढं नमूद केलं की, मंदिर निधीचा परवानगीबाहेरचा वापर हा गैरवापर आणि अपहार ठरेल आणि भक्तांच्या धार्मिक अधिकारांवर गदा आणेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.