ATS Raids : पाकिस्तानी गँगस्टर शहजाद भट्टीशी संपर्कात पुण्यातील चौघे; एटीएसकडून राज्यभरात धडक छापेमारी

पुणे : महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) पाकिस्तानी गँगस्टर शहजाद भट्टी याच्याशी संपर्कात आलेल्या व्यक्तींविरोधात राज्यभरात मोठी छापेमारी सुरू केली आहे. बुधवारी सकाळपासून विविध ठिकाणी मोहीम राबविण्यात येत आहे. राज्यातील ५७ संशयितांपैकी पुण्यातील चौघेजण शहजाद भट्टीच्या संपर्कात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे..'एटीएस'च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यभरातील भट्टी याच्याशी संबंधित ५७ व्यक्तींचा शोध घेऊन त्यांची चौकशी करण्यात येत आहे. शहजाद भट्टी हा समाजमाध्यमांच्या माध्यमातून तरुणांना देशविघातक कारवायांसाठी प्रवृत्त करत असल्याचा संशय आहे. या अनुषंगाने ही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे..पुणे शहरातील वारजे, तसेच शिरूर आणि चाकण परिसरात एटीएसने छापे टाकून संबंधित व्यक्तींची माहिती घेतली. काही संशयितांच्या हालचाली, मोबाईल संपर्क आणि समाजमाध्यमांवरील व्यवहारांची पडताळणी करण्यात येत आहे. काही संशयितांचे मोबाईल जप्त करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.राज्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ही कारवाई संवेदनशील मानली जात असून, संबंधित व्यक्तींची चौकशी सुरू असल्याचे 'एटीएस'कडून सांगण्यात आले..गँगस्टर शहजाद भट्टी कोण?तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, शहजाद भट्टी हा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून भारतातील तरुणांशी संपर्क साधून त्यांना गुन्हेगारी आणि देशविघातक कारवायांकडे प्रवृत्त करत असल्याचा संशय आहे. भट्टी हा पाकिस्तानातून कार्यरत असून, त्याचे नाव गुन्हेगारी नेटवर्क, शस्त्र तस्करी, धमक्या, सोशल मीडिया रॅडिकलायझेशन आणि कथित आयएसआय-संबंधित कारवायांमध्ये समोर आले आहे. दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने एप्रिल २०२६ मध्ये उघड केलेल्या एका प्रकरणात दिल्ली-एनसीआरमध्ये ग्रेनेड हल्ले, गोळीबार आणि टार्गेट किलिंगचा कट रचणाऱ्या मॉड्यूलचा सूत्रधार म्हणून शहजाद भट्टीचे नाव समोर आले होते..सोशल मीडियातून भरतीचा आरोप -तपास यंत्रणांच्या म्हणण्यानुसार, भट्टी हा इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सॲप, एन्क्रिप्टेड प्लॅटफॉर्म आणि व्हिडीओ कॉलद्वारे तरुणांशी संपर्क साधत होता. त्यांना पैशांचे आमिष दाखवून संवेदनशील ठिकाणांची माहिती गोळा करणे, शस्त्रांची वाहतूक, धमक्या देणे किंवा हल्ल्यांची रेकी करण्यास प्रवृत्त केले जात असल्याचा आरोप आहे..काही प्रकरणांमध्ये तरुणांना धार्मिक किंवा आक्रमक विचारसरणीच्या नावाखाली प्रभावित करण्यात आल्याचे तपासात आढळल्याचे सांगितले जाते. उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान आणि उत्तराखंडमध्ये भट्टीशी संबंधित संशयितांना अटक करण्यात आली आहे..पंजाबातील हल्ल्यांनंतर चर्चेत -२०२५ मध्ये पंजाबातील एका युट्यूबरच्या घरावर ग्रेनेडसदृश वस्तू फेकल्याच्या घटनेनंतर शहजाद भट्टीचे नाव चर्चेत आले. त्या घटनेची जबाबदारी त्याने सोशल मीडियावरील व्हिडिओद्वारे स्वीकारल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यानंतर पंजाब पोलिसांनी त्याची काही सोशल मीडिया खाती ब्लॉक करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती..गँगस्टर की सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर?शहजाद भट्टी स्वतःला सोशल मीडिया व्यक्ती म्हणून दाखवतो. पाकिस्तानातील काही युट्यूब चॅनेल्स आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर त्याचे व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले आहेत. मात्र, भारतीय तपास यंत्रणांच्या नजरेत तो संघटित गुन्हेगारी आणि दहशतवादी नेटवर्कशी संबंधित संशयित व्यक्ती मानला जातो.