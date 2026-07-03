Maharashtra Rain Alert : कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे महाराष्ट्रात पावसाचा जोर; पुणे घाटमाथ्यासह अनेक जिल्ह्यांना रेड-ऑरेंज अलर्ट, कोयना धरणात आवक वाढली

Bay Of Bengal Low Pressure Rain Alert : बंगालच्या उपसागराच्या वायव्य भागात आणि ओडिशा-पश्चिम बंगाल किनारपट्टीलगत कमी दाबाचा पट्टा तयार झाल्याने महाराष्ट्रात मान्सून पुन्हा सक्रिय झाला आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून विदर्भ आणि कोकणात जोरदार पावसाच्या सरी कोसळत असून, उर्वरित राज्यातही मध्यम स्वरूपाचा पाऊस सुरू आहे. पुढील पाच दिवस मध्य भारतात मान्सून सक्रिय राहण्याचा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने व्यक्त केला आहे..पालघर जिल्ह्यात काही ठिकाणी मुसळधार पावसाचा रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी तसेच विदर्भातील अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया, नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यांसह पुणे व सातारा जिल्ह्यांच्या घाटमाथ्यावर ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. उत्तर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा तसेच उर्वरित कोकण आणि विदर्भातही पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे..पुणे शहर आणि परिसरात गेल्या तीन दिवसांपासून पावसाची संततधार सुरू आहे. पुढील दोन ते तीन दिवस शहरासह घाटविभागात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता असून, घाटमाथ्यासाठी पुढील तीन दिवस रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे..कोयना पाणलोट क्षेत्रातही सकाळपासून मुसळधार पाऊस सुरू आहे. कोयना, नवजा आणि महाबळेश्वर येथे जोरदार पावसाची नोंद झाली असून, त्यामुळे कोयना धरणात पाण्याची आवक वाढली आहे. सध्या धरणात प्रतिसेकंद ५,५१६ क्युसेक पाण्याची आवक होत असून, धरणातील पाणीसाठा १०.३५ टीएमसीपर्यंत पोहोचला आहे. धरणाची पाणीपातळी २,०४३.०८ फूट झाली आहे.गेल्या १२ तासांत कोयना येथे ९१ मिमी, नवजा येथे ११७ मिमी आणि महाबळेश्वर येथे १४० मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. एक जूनपासून आतापर्यंत नवजा आणि महाबळेश्वर येथे ५०० मिमीपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे. घाटमाथा आणि पाथरपुंज परिसरातही मुसळधार पाऊस सुरू असून, कोयना-नवजा मार्गावर दरडी कोसळण्याचा धोका निर्माण झाला आहे..सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात काही ठिकाणी वादळी पावसाचा अंदाज आहे. नाशिक, नंदुरबार, धुळे, जळगाव, अहिल्यानगर आणि पुणे जिल्ह्यांत तुरळक ठिकाणी विजांसह मध्यम पावसाची शक्यता आहे. छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड, हिंगोली, नांदेड आणि लातूर जिल्ह्यांतही विजांसह मध्यम पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.धाराशिव, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर जिल्ह्यांत हलक्या सरींची शक्यता असून, वाशिम, यवतमाळ, गडचिरोली आणि बुलढाणा जिल्ह्यांत विजांसह वादळी पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे..Arabian Sea Monsoon : अरबी समुद्रात मॉन्सून तीव्र; ३ ते ६ जुलैदरम्यान मुंबई-उत्तर कोकणात अतिमुसळधार पाऊस, विदर्भातील जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट.कोकण, विदर्भ, उत्तर मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात पावसाचा जोर कायम राहण्याचा अंदाज आहे. रायगड जिल्हा आणि पुणे घाटमाथ्यासाठी रेड अलर्ट कायम ठेवण्यात आला असून, पालघर, ठाणे, मुंबई, रत्नागिरी तसेच बुलढाणा, अकोला, अमरावती आणि कोल्हापूर घाटमाथ्यासाठी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.दरम्यान, नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आणि राजस्थानच्या आणखी काही भागांत प्रगती केली आहे. पुढील दोन ते तीन दिवसांत उत्तर-पश्चिम भारतातील उर्वरित भागातही मान्सून दाखल होण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती असल्याचे हवामान विभागाने म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.