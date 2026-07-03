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Maharashtra Rain Alert : कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे महाराष्ट्रात पावसाचा जोर; पुणे घाटमाथ्यासह अनेक जिल्ह्यांना रेड-ऑरेंज अलर्ट, कोयना धरणात आवक वाढली

Pune Rain Alert : महाराष्ट्रात पावसाचा जोर कायम असून कोयना धरणातील पाण्याची आवक वाढली आहे. पुणे घाटमाथा, कोकण आणि इतर अनेक जिल्ह्यांसाठी हवामान विभागाने रेड व ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे.
Maharashtra Rain Alert pune red alert

Maharashtra Rain Alert pune red alert

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Bay Of Bengal Low Pressure Rain Alert : बंगालच्या उपसागराच्या वायव्य भागात आणि ओडिशा-पश्चिम बंगाल किनारपट्टीलगत कमी दाबाचा पट्टा तयार झाल्याने महाराष्ट्रात मान्सून पुन्हा सक्रिय झाला आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून विदर्भ आणि कोकणात जोरदार पावसाच्या सरी कोसळत असून, उर्वरित राज्यातही मध्यम स्वरूपाचा पाऊस सुरू आहे. पुढील पाच दिवस मध्य भारतात मान्सून सक्रिय राहण्याचा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने व्यक्त केला आहे.

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