Latest Marathi News Update : अजितदादा असते तर...! पुण्यातील जलसंपदा विभागाचे मुख्य कार्यालय हलवण्याचा निर्णयाला विरोध

माननीय अजितदादा पवार हयात असते, तर पुण्यातील जलसंपदा विभागाची मुख्य कार्यालये कोल्हापूर-सोलापूरला हलवण्याची हिम्मत कोणाचीही झाली नसती. अजित पवारांच्या पश्चात पुण्याचे प्रशासकीय महत्व कमी करण्याचा प्रयत्न होत आहेत. ही पवार कुटुंबाच्या ओसरत्या राजकीय प्रभावाची नांदी आहे का असा प्रश्न आप ने उपस्थित करत पुण्यातील सिंचन भवनच्या स्थलांतराला विरोध केला आहे. कॅबिनेटमध्ये कोणतीही चर्चा न करता प्रशासकीय पातळीवर परस्पर निर्णय काढून पुण्यातील महत्त्वाचे प्रशासकीय मुख्यालय पळवले जात आहे असा आरोप आप ने केलाय. हा निर्णय तात्काळ रद्द करून पुण्यातील जलसंपदा मुख्य अभियंता कार्यालये जशीच्या तशी पुण्यात कायम ठेवा अशी मागणी आता पुढे आली आहे.