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Arabian Sea Cyclonic Circulation : अरबी समुद्रात चक्राकार वाऱ्याची स्थिती, २५ जूनपासून पावसाला होणार सुरूवात; १ जुलैपासून मॉन्सून पूर्णपणे सक्रिय

Rain Forecast from 25 June : अरबी समुद्रातील चक्राकार वाऱ्यांच्या स्थितीमुळे महाराष्ट्रातील मॉन्सूनला गती मिळण्याची शक्यता आहे. २५ जूनपासून राज्यात पावसाला सुरुवात होऊन १ जुलैपासून मॉन्सून पूर्णपणे सक्रिय होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
Arabian Sea Cyclonic Circulation monsoon rain start

Arabian Sea Cyclonic Circulation monsoon rain start

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Maharashtra Weather Update : महाराष्ट्रात जून महिन्यात मॉन्सून प्रवास मंदावल्याने सरासरीच्या केवळ २२ टक्के पावसाची नोंद झाली आहे. परिणामी, राज्यात तब्बल ७८ टक्के पावसाची तूट निर्माण झाली असून ८ जूनपासून रखडलेल्या मॉन्सूनमुळे शेतकरी आणि नागरिकांची चिंता वाढली आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार २४ जूनपर्यंत मॉन्सूनचा जोर कमीच राहणार आहे. २५ जूननंतर परिस्थितीत सुधारणा होऊन १ जुलैपर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्रात मॉन्सून दाखल होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, सकाळपासून मुंबईसह उपनगरात पावसाला सुरूवात झाली आहे.

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