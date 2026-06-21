Arabian Sea Cyclonic Circulation : अरबी समुद्रात चक्राकार वाऱ्याची स्थिती, २५ जूनपासून पावसाला होणार सुरूवात; १ जुलैपासून मॉन्सून पूर्णपणे सक्रिय

Maharashtra Weather Update : महाराष्ट्रात जून महिन्यात मॉन्सून प्रवास मंदावल्याने सरासरीच्या केवळ २२ टक्के पावसाची नोंद झाली आहे. परिणामी, राज्यात तब्बल ७८ टक्के पावसाची तूट निर्माण झाली असून ८ जूनपासून रखडलेल्या मॉन्सूनमुळे शेतकरी आणि नागरिकांची चिंता वाढली आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार २४ जूनपर्यंत मॉन्सूनचा जोर कमीच राहणार आहे. २५ जूननंतर परिस्थितीत सुधारणा होऊन १ जुलैपर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्रात मॉन्सून दाखल होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, सकाळपासून मुंबईसह उपनगरात पावसाला सुरूवात झाली आहे..बंगालच्या उपसागरातील पूर्वेकडील आणि ईशान्येकडील वारे तसेच अरबी समुद्रातील उत्तरेकडील वाऱ्यांमधील तफावत, गुजरात ते ओडिशा दरम्यान निर्माण होणारा उच्च दाबाचा पट्टा आणि हिमालयाच्या पश्चिम भागातील पश्चिमी चक्रवाताचा प्रभाव यामुळे मॉन्सूनची प्रगती मंदावली असल्याचे हवामान विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे दक्षिण आणि ईशान्य भारतातील काही भाग वगळता देशातील बहुतांश प्रदेशात सरासरीपेक्षा कमी पावसाची शक्यता आहे..महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाची मोठी तूट दिसून आली आहे. धाराशिव जिल्ह्यात सरासरीच्या ६२ टक्के पाऊस झाला असून तेथे ३८ टक्के तूट आहे. सांगली जिल्ह्यात ४९ टक्के, सोलापूरमध्ये ४७ टक्के, लातूरमध्ये ४१ टक्के, बीड आणि चंद्रपूरमध्ये ५४ टक्के, तर नागपूर जिल्ह्यात ५१ टक्के कमी पाऊस झाला आहे. धुळे, नंदूरबार आणि ठाणे जिल्ह्यांत अद्याप पावसाची नोंद नसल्याने तेथे १०० टक्के तूट नोंदविण्यात आली आहे. कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील इतर बहुतांश जिल्ह्यांमध्येही ६० ते ९९ टक्के कमी पाऊस झाला आहे..दरम्यान, २५ जून ते १ जुलै या कालावधीत मॉन्सून पुन्हा सक्रिय होण्यासाठी पोषक वातावरण तयार होण्याचे संकेत आहेत. सोमालिया किनारपट्टीकडून भारताच्या दिशेने बाष्प घेऊन येणारे वारे मजबूत होणार असल्याने विषुववृत्त ओलांडून येणाऱ्या वाऱ्यांचा वेग वाढण्याची शक्यता आहे. मध्य आणि दक्षिण भारतात पश्चिमेकडील वाऱ्यांचा प्रभाव वाढेल, तर मध्य अरबी समुद्रात चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या घडामोडींमुळे कोकण किनारपट्टीसह राज्यातील काही भागांत चांगल्या पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे..Monsoon Arrival Maharashtra : महाराष्ट्राच्या दिशेने मॉन्सूनची वाटचाल वेगवान; ७ ते ८ जूनदरम्यान आगमन, बंगालच्या उपसागरात मॉन्सून पट्टा अधिक तीव्र.कोकण आणि गोवा, कर्नाटक, केरळ, रायलसीमा आणि तमिळनाडूच्या काही भागांत सरासरी ते सरासरीपेक्षा जास्त पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. मात्र, देशाच्या इतर भागांत पाऊस सरासरीपेक्षा कमी राहण्याचा अंदाज आहे..दरम्यान, विषुववृत्तीय प्रशांत महासागरात ‘एल निनो’ सक्रिय झाला असून जून ते सप्टेंबर या मॉन्सून हंगामात त्याची तीव्रता आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. ‘मॉन्सून मिशन कपल्ड फोरकास्ट सिस्टिम’च्या अंदाजानुसार महासागर आणि वातावरणातील स्थिती एल निनोशी सुसंगत होत असून ही स्थिती भारतीय मान्सूनसाठी प्रतिकूल मानली जाते. त्यामुळे यंदाच्या हंगामात पावसाचे असमान वितरण आणि काही भागांत पावसाची कमतरता राहण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.