Supriya Sule: संसदेत चर्चा महाराष्ट्राच्या राजकारणाची! विविध पक्षांच्या नेत्यांनी खासदार सुप्रिया सुळेंची भेट घेऊन केले सांत्वन

सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विमान अपघातात मृत्यू, दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकत्रीकरणाची बोलणी आणि सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची घेतलेली शपथ या महाराष्ट्रातील वेगाने घडलेल्या राजकीय घडामोडींची चर्चा आज संसदेच्या वर्तुळात चांगलीच रंगल्याचे दिसले.

