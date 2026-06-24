Monsoon Forecast Maharashtra : महाराष्ट्रातील ३२ जिल्ह्यात ३ दिवस पावसाचा इशारा, अरबी समुद्रात मॉन्सूनला पोषक हवामानाचा अंदाज

Arabian Sea Weather : राज्यातील तब्बल ३२ जिल्ह्यांमध्ये दोन-तीन दिवसांत पावसाचा प्रभाव वाढण्याची शक्यता आहे. कोकणासह मुंबई महानगर प्रदेशात मध्यम ते जोरदार सरी कायम राहणार आहेत. अरबी समुद्रावर तब्बल पंधरा दिवस रखडलेला नैऋत्य मोसमी वारा पुन्हा सक्रिय झाला असून, बहुतांश महाराष्ट्र व्यापल्यानंतर आता मॉन्सूनचा पुढील प्रवास वेगाने सुरू झाला आहे..हवामान विभागाने रत्नागिरीसाठी ऑरेंज अलर्ट, तर मुंबईसह अनेक जिल्ह्यांसाठी येलो अलर्ट जारी केला आहे. दरम्यान, रडार आणि उपग्रह निरीक्षणांनुसार मुंबई व उपनगरांमध्ये पुढील तीन-चार तासांतही मध्यम ते अधूनमधून जोरदार पावसाचा जोर कायम राहण्याचा अंदाज आहे..मंगळवारी (ता. २३) मॉन्सूनने पालघर ते वर्धापर्यंतच्या भागात पुढे सरकत राज्याचा बहुतांश भाग व्यापला. दोन आठवड्यांहून अधिक काळ अरबी समुद्रावर मॉन्सूनची प्रगती थांबली होती. मात्र सोमवारी (ता. २२) कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात त्याने पुन्हा आगेकूच केली आणि आता त्याचा वेग वाढल्याचे चित्र आहे..मुंबई आणि उपनगरांमध्ये संपूर्ण रात्रभर मध्यम ते अधूनमधून जोरदार पावसाच्या सरी कोसळत राहिल्या. सकाळच्या रडार निरीक्षणांनुसार मुंबईच्या पूर्वेकडील भागात मध्यम ते तीव्र स्वरूपाचे ढग सक्रिय असून, पुढील दोन ते तीन तासांत विशेषतः उपनगरांमध्ये मध्यम ते जोरदार सरींची शक्यता आहे. उपग्रह आणि रडार चित्रांनुसार कोकणासह मुंबई परिसरात पुढील तीन ते चार तास पावसाची संततधार कायम राहू शकते..Arabian Sea Monsoon : मॉन्सूनचे जोरदार आगमन!, मध्य अरबी समुद्र, महाराष्ट्र, तेलंगणा, कर्नाटकात पावसाला सुरूवात; दोन दिवसात संपूर्ण महाराष्ट्र व्यापणार.रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी जोरदार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तर मुंबई, ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, सातारा घाटमाथा आणि पुणे जिल्ह्यासाठी जोरदार पावसाचा येलो अलर्ट देण्यात आला आहे.याशिवाय पालघर, जळगाव, नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे घाटमाथा, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, धाराशिव, लातूर, बुलडाणा, वाशीम, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह वादळी पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. अकोला आणि अमरावती जिल्ह्यांसाठी उष्ण हवामानाचा येलो अलर्ट कायम आहे..पुढील अंदाज काय?हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार पुढील दोन ते तीन दिवसांत मॉन्सून अरबी समुद्राचा आणखी काही भाग, गुजरात आणि मध्य प्रदेशातील काही भाग व्यापण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर तीन ते चार दिवसांत झारखंड, बिहारच्या उर्वरित भागासह उत्तर प्रदेशातील काही भागातही मॉन्सून दाखल होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात मात्र कोकण, मुंबई महानगर प्रदेश, घाटमाथा आणि मराठवाड्याच्या काही भागांत पावसाची सक्रियता वाढत जाण्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे जूनच्या अखेरीस राज्यातील अनेक भागांत समाधानकारक पावसाला सुरुवात होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.