देश

Maharashtra Rain Forecast : महाराष्ट्रात पुढचे ४ दिवस पावसाचे, हवामान विभागाचा अंदाज; कोयना, अलमट्टीतून विसर्ग वाढला

IMD Rain Forecast : महाराष्ट्रात पुढील चार दिवस पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. दरम्यान, कोयना आणि अलमट्टी धरणातून विसर्ग वाढविण्यात आल्याने नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
Maharashtra Rain Forecast alert

Maharashtra Rain Forecast alert

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Maharashtra Monsoon Update : राज्यातील बहुतांश भागात पावसाने काहीशी उघडीप दिली असली, तरी कोकण आणि पश्चिम घाटात पावसाचा जोर कायम आहे. मंगळवारी (ता. ४) भिरा येथे सर्वाधिक ३०० मिलिमीटर, तर महाबळेश्वर येथे २२९ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. घाटमाथ्यावर सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे राज्यातील प्रमुख धरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची आवक होत असून उजनी, कोयना, अलमट्टीसह अनेक धरणांतून विसर्ग सुरूच आहे.

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