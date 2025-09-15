महात्मा गांधींच्या पुतळ्याला भाजपची टोपी, हातात पक्षाचा झेंडा; NDAच्या शिबिरात नेत्यांचा प्रताप, काँग्रेसचा हल्लाबोल

बिहारमध्ये एनडीए कार्यकर्त्यांचं शिबिर पार पडलं. मुजफ्फरपूरमध्ये या शिबिरावेळी महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याला भाजपची टोपी घालण्यात आली होती. तसंच पक्षाचं चिन्ह असलेला झेंडाही पुतळ्याला बांधला होता. या शिबिरात शाहनवाज हुसैन, जदयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा यांच्यासह अनेक एनडीएचे आमदार आणि खासदार उपस्थित होते. महात्मा गांधींच्या पुतळ्याला पक्षाची टोपी, गळ्यात मफलर आणि पक्षाचा झेंडा लावल्यानं नवा वाद निर्माण झालाय. विरोधकांनी यावर भाजपवर जोरदार हल्लाबोल केला..मुजफ्फरपूरमध्ये मीनापूर हायस्कूल मैदानात एनडीएचं संमेलन आयोजित करण्यात आलं होतं. त्याठिकाणी असणाऱ्या महात्मा गांधींच्या पुतळ्याला भाजपची टोपी घातली गेली आणि पक्षाचा झेंडाही बांधण्यात आला. याविरोधात राजद आमदार मुन्ना यादव यांनी कार्यकर्त्यांसह आंदोलन केलं. महात्मा गांधींच्या पुतळ्याजवळ घोषणाबाजी करण्यात आली. असं कृत्य करणाऱ्यांना शिक्षा द्यावी अशी मागणी करत राजदने गंगाजल वापरून महात्मा गांधींच्या पुतळ्याला स्नान घातलं..गजब बेइज्जती है यार! पाकिस्तानी खेळाडू मैदानात वाट बघत होते, टीम इंडियानं तोंडावर दरवाजा बंद केला; VIDEO VIRAL.पोलिसात या प्रकरणी तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. महात्मा गांधीजींचा असा अपमान सहन केला जाणार नाही. जोपर्यंत कारवाई होणार नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील असं राजदने म्हटलं. पोलिसांनी सांगितलं की, या प्रकरणी तक्रार नोंदवली आहे. शनिवारी रात्रीच टोपी आणि झेंडा जप्त केला आहे. या प्रकरणाची चौकशी केली जात आहे..मुजफ्फरपूर तिलक मैदान परिसरात काँग्रेसची बैठक झाली. यावेळी काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याला भाजपची टोपी घालण्याच्या कृत्याचा निषेध केला. पक्षाचे प्रतिनिधी जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून कारवाईची मागणी करणार आहे. भाजप नेतृत्वाने या प्रकरणी माफी मागावी असंही काँग्रेसने म्हटलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.