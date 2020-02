पाटण्यातील 'या' प्रसिद्ध मंदिरातर्फे राम मंदिरासाठी 10 कोटींची देणगी!

नवी दिल्ली : अनेक वर्षांपासून भारतीय ज्या निकालाची आतुरतेने वाट पाहात होते, तो वाद गेल्या वर्षी सुप्रीम कोर्टाने दीर्घकाळानंतर निकाली काढला. तो म्हणजे अयोध्येतील रामजन्मभूमीचा.

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर राम मंदिर उभारणीच्या हालचालींना वेग आला असून नुकतीच या मंदिराच्या उभारणीसाठी आतापर्यंतची सर्वात मोठी देणगी जाहीर करण्यात आली आहे.

अयोध्येतील राम मंदिरासाठी पाटण्यातील प्रसिद्ध महावीर मंदिर न्यासाने दहा कोटी रुपयांची देणगी जाहीर केली आहे. न्यासाचे सचिव आचार्य किशोर कुणाल यांनी याबाबतची घोषणा केली आहे.

''अयोध्येत राम मंदिर व्हावे, ही आमची अनेक वर्षांपासूनची इच्छा आहे. त्यामुळे त्यासाठी आम्ही दहा कोटी रुपयांचा निधी आधीच काढून ठेवला आहे. राम मंदिराचे बांधकाम सुरू होताच हा निधी तत्काळ मंदिर समितीला दिला जाईल,'' असे आचार्य किशोर कुणाल यांनी स्पष्ट केले.

''पंतप्रधानांनी राम मंदिरासाठी ट्रस्टची घोषणा केली, ही अत्यंत चांगली गोष्ट आहे. आम्ही या घोषणेचे स्वागत करतो. या ट्रस्टला पूर्णपणे स्वायत्तता देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे राम मंदिराबाबत कोणताही निर्णय घेण्यास समितीला अडचण येणार नाही,'' असेही त्यांनी म्हटले आहे.

Government of India: Trust by the name 'Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra' has been registered with its registered office at R-20, Greater Kailash Part -1, New Delhi, 110048. https://t.co/EDWOb1x0ZH

— ANI (@ANI) February 5, 2020