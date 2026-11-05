Mahua Moitra: 'सीजेपीला विदेशातून नव्हे, तर भाजपकडूनच फंडींग!' भाजपच्या आरोपांवर महुआ मोइत्रांचा 'गुगली'?

New Delhi: कॉकरोच जनता पार्टीला (CJP) परदेशातून कोणाकडून फंडींग मिळते यामुद्द्यावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू असल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. सीजेपीला अमेरिका आणि पाकिस्तानातून फंडींग मिळाल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात आला. त्याला प्रत्युत्तर देताना तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी सीजेपीला भाजपकडूनच फंडींग केले जाते असा 'गुगली' टाकत खळबळ उडवून दिली. .CJP Foreign Funding Row : अभिजीत दीपकेला अमेरिकेतून, तर आशुतोष रांकाला पाकिस्तानातून फंडिंग? केंद्रीय मंत्र्यांचा खळबळजनक दावा.या मुद्द्यावरून भाजपकडून होत असलेल्या टीकेला मोईत्रा यांनी उपहासात्मक पद्धतीने उत्तर देत सीजेपीच्या पाठीशी भाजपच आहे, असे विधान केले. ‘सीजेपी ला विदेशातून नव्हे, तर भाजपकडून फंडींग मिळते,’ असा दावा असे त्या म्हणाल्या. निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून भाजपकडून या संघटनेला निधी मिळाल्याचे CJP च्या सदस्यांनीच सांगितल्याचा हवाला देत मोईत्रा यांनी भाजपला धोबीपछाड दिला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.BJP PM Candidate Announcement for 2029 : २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपचा PM पदाचा चेहरा ठरला! बैठकीत अमित शाहांनी अचानक जाहीर केलं 'हे' नाव; राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ!.केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सीजेपीच्या कार्यकर्त्यांना देशांतर्गत आणि परदेशातील भारतविरोधी संघटनांकडून आर्थिक मदत मिळत असल्याचा आरोप केला. बंगळुरू येथे पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी या संघटनेचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांना अमेरिकेतील देणगीदारांकडून पैसा मिळत असल्याचा दावा केला. तसेच सीजेपीचे सहसंस्थापक आशुतोष रांका यांना पाकिस्तानी राजकीय नेत्यांकडून आर्थिक मदत मिळाल्याचा आरोपही त्यांनी केला. विदेशी निधी मिळवणाऱ्या संस्था आणि भारतविरोधी शक्ती देशातील वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचेही सिंह यांनी म्हटले होते..या आरोपांना उत्तर देताना महुआ मोइत्रा यांनी सीजेपीच्या सदस्यांचा हवाला दित मंत्री जितेंद्र सिंह यांचीच फिरकी घेतली. आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांच्यासह संघटनेतील सदस्यांनी भाजपकडून निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून आपल्याला निधी मिळत असल्याचे यापूर्वीच म्हटल्याचीही आठवण त्यांनी करून दिली. त्यामुळे विदेशी निधीचा मुद्दा उपस्थित करण्याऐवजी भाजपकडून मिळणाऱ्या फंडींगबाबत प्रश्न विचारायला हवा, असे प्रत्युत्तर मोईत्रा यांनी दिले..सीजेपी, काँग्रेसकडूनही भाजपला प्रत्युत्तरकेंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांच्या आरोपांवर सीजेपीनेही सोशल मीडियावरून प्रत्युत्तर दिले आहे. पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी या आरोपांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. केंद्रीय मंत्रिपदावरील व्यक्ती कोणताही दावा करू शकते आणि त्याचे कोणतेही परिणाम भोगावे लागत नाहीत, ही लाजिरवाणी बाब असल्याचे सीजेपीने म्हटले आहे. उच्च पदांवरील व्यक्तींच्या वक्तव्यांचे गांभीर्यच आता कमी होत चालल्याची टीकाही पक्षाने केली. .दुसरीकडे, कर्नाटकचे मंत्री प्रियांक खर्गे यांनीही विदेशी निधीच्या आरोपांवरून भाजपला लक्ष्य केले. काँग्रेसला विदेशातून आर्थिक मदत मिळत असल्याच्या दाव्यांचे पुरावे कुठे आहेत, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खुली चर्चा करावी, असे आव्हानही खर्गेंनी दिले. या चर्चेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी मध्यस्थाची भूमिका बजावावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली..खर्गे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर तसेच गुप्तचर यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित केले. कोणतेही ठोस पुरावे सार्वजनिक न करता अशा प्रकारचे आरोप कसे केले जात आहेत, असा त्यांचा सवाल आहे. त्यामुळे सीजेपीच्या कथित विदेशी निधीवरून सुरू झालेला वाद आता भाजप आणि काँग्रेसमधील आरोप-प्रत्यारोपांपर्यंत पोहोचला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.