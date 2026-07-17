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ISRO Gaganyaan: गगनयान मोहिमेला धक्का टाळण्यासाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; इस्रो शास्त्रज्ञांचे राजीनामे सहज मंजूर होणार नाहीत

ISRO Gaganyaan mission latest resignation policy: गगनयानसह राष्ट्रीय अंतराळ मोहिमांना मानवी संसाधनांचा धक्का बसू नये म्हणून केंद्राचा कठोर निर्णय; इस्रोतील गट-अ शास्त्रज्ञांचे राजीनामे आता थेट अंतराळ विभागाच्या मंजुरीशिवाय शक्य नाहीत
Centre Tightens ISRO Resignation Rules to Safeguard Gaganyaan Mission

Centre Tightens ISRO Resignation Rules to Safeguard Gaganyaan Mission

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली: गगनयान तसेच इतर राष्ट्रीय महत्त्वाच्या अंतराळ मोहिमांवर कार्यरत असलेल्या ‘गट- अ’ मधील वैज्ञानिक व तांत्रिक अधिकाऱ्यांच्या स्वेच्छानिवृत्ती अथवा राजीनाम्याचे अर्ज नियमितपणे मंजूर करू नयेत, असे निर्देश केंद्र सरकारच्या अंतराळ विभागाने (डीओएस) ‘इस्रो’च्या विविध केंद्रांना मंगळवारी (ता.१४) दिले आहेत.

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