ISRO Gaganyaan: गगनयान मोहिमेला धक्का टाळण्यासाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; इस्रो शास्त्रज्ञांचे राजीनामे सहज मंजूर होणार नाहीत

नवी दिल्ली: गगनयान तसेच इतर राष्ट्रीय महत्त्वाच्या अंतराळ मोहिमांवर कार्यरत असलेल्या ‘गट- अ’ मधील वैज्ञानिक व तांत्रिक अधिकाऱ्यांच्या स्वेच्छानिवृत्ती अथवा राजीनाम्याचे अर्ज नियमितपणे मंजूर करू नयेत, असे निर्देश केंद्र सरकारच्या अंतराळ विभागाने (डीओएस) ‘इस्रो’च्या विविध केंद्रांना मंगळवारी (ता.१४) दिले आहेत. .Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेतील (इस्रो) शास्त्रज्ञांचे राजीनामे देण्याचे आणि स्वेच्छानिवृत्ती घेण्याचे प्रमाण वाढत असल्याने अंतराळ विभागाने महत्त्वाच्या मोहिमांशी संबंधित शास्त्रज्ञ व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या राजीनाम्यांबाबत कडक भूमिका घेतली आहे. या निर्देशांची अंमलबजावणी यू.आर. राव उपग्रह केंद्र (यूआरएससी), विक्रम साराभाई अंतराळ केंद्र (व्हीएसएससी), सतीश धवन अंतराळ केंद्र (एसडीएससी), लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टिम्स सेंटर (एलपीएससी), स्पेस ॲप्लिकेशन्स सेंटर (एसएसी), नॅशनल रिमोट सेन्सिंग सेंटर (एनआरएससी), इस्ट्रॅक आणि मास्टर कंट्रोल फॅसिलिटी (एमसीएफ) यांसह प्रमुख केंद्रांमध्ये केली जाणार आहे..अंतराळ विभागाने आदेशात म्हटले आहे की, अलीकडच्या काळात ‘इस्रो’तील ‘गट- अ’ श्रेणीतील शास्त्रज्ञ व तांत्रिक अधिकाऱ्यांकडून, विशेषतः गगनयान आणि इतर राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रकल्पांशी संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून स्वेच्छानिवृत्ती आणि राजीनाम्यांच्या अर्जांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे देशासाठी महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. नव्या आदेशानुसार,शास्त्रज्ञ किंवा अभियंता पदावरील अधिकाऱ्यांकडून असे अर्ज आल्यास संबंधित केंद्राचे संचालक त्यांच्या स्पष्ट शिफारशींसह ते अंतिम निर्णयासाठी थेट अंतराळ विभागाकडे पाठवतील..पूर्वीच्या बदलाला धक्कादेशातील अवकाश संशोधन केंद्रात २०२० मध्ये केलेल्या प्रशासकीय बदलानुसार ‘इस्रो’च्या विविध केंद्रांच्या संचालकांना शास्त्रज्ञ/अभियंता-एसजी दर्जापर्यंतच्या अधिकाऱ्यांचे स्वेच्छानिवृत्ती व राजीनामे मंजूर करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. मात्र नव्या आदेशामुळे या बदलाला धक्का बसला आहे..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.राजीनाम्याचे सत्रअलीकडच्या काळात ‘इस्रो’मधून शंभरहून अधिक कर्मचारी बाहेर पडल्याची माहितीबंगळूरमधील यू.आर. राव उपग्रह केंद्र आणि तिरुअनंतपुरम येथील विक्रम साराभाई अंतराळ केंद्रातून सर्वाधिक कर्मचारी बाहेर पडल्याचे सांगितले जातेराजीनामा देणाऱ्यांमध्ये ‘एलव्हीएम-३’ (पूर्वीचे जीएसएलव्ही मार्क-३) प्रकल्पाचे संचालक व्हिक्टर जोसेफ टी. यांचाही समावेशगगनयान मोहिमेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्रक्षेपकाचे नेतृत्व जोसेफ यांनी सुमारे १३ महिने केल्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये त्यांनी ‘इस्रो’ सोडल्याचे वृत्त२०२० मध्ये खासगी क्षेत्रासाठी अंतराळ क्षेत्र खुले केल्यानंतर आणि २०२३ मध्ये भारतीय अंतराळ धोरण जाहीर झाल्यानंतर ‘इस्रो’च्या अनेक माजी शास्त्रज्ञांचा खासगी अंतराळ स्टार्टअपमध्ये प्रवेश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.