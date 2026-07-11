Failed Student Scheme : नापास विद्यार्थ्यांसाठी सरकारचा मोठा दिलासा! जूनमध्ये अपयश आल्यास डिसेंबरमध्ये मिळणार आणखी एक संधी

मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या फेब्रुवारी-मार्च २०२६ मध्ये झालेल्या दहावी आणि बारावीच्या मुख्य परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्या किंवा काही कारणांमुळे परीक्षा देता न आलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. मध्य प्रदेश राज्य मुक्त शाळा शिक्षण मंडळाने (एमपीएसओएस) 'रुक जाना नहीं' योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया सुरू केली आहे.पात्र विद्यार्थ्यांना २० जून २०२६ पर्यंत 'एमपी ऑनलाइन' या अधिकृत संकेतस्थळावर अर्ज करता येणार आहेत..राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागानेही आपल्या अधिकृत समाजमाध्यम खात्यावरून या योजनेची माहिती देत विद्यार्थ्यांना खचून न जाता या संधीचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे.कोण अर्ज करू शकतो?या योजनेचा लाभ खालील विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.फेब्रुवारी-मार्च २०२६ मध्ये झालेल्या दहावी किंवा बारावीच्या मुख्य परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी.मुख्य परीक्षेला गैरहजर राहिलेले विद्यार्थी.एप्रिल-मे २०२६ मध्ये झालेल्या 'दुसरी संधी' परीक्षेतही उत्तीर्ण न झालेल्या विद्यार्थ्यांनाही जून सत्रासाठी अर्ज करता येईल.मात्र, या योजनेचा लाभ फक्त मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडे नोंदणी असलेल्या विद्यार्थ्यांनाच मिळणार आहे. .केवळ अनुत्तीर्ण विषयांचीच परीक्षाया योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे विद्यार्थ्यांना पुन्हा संपूर्ण परीक्षा द्यावी लागणार नाही. ते फक्त ज्या विषयात अनुत्तीर्ण झाले आहेत, त्या विषयांचीच परीक्षा देऊ शकतील.यापूर्वी उत्तीर्ण झालेल्या विषयांचे गुण नव्या गुणपत्रिकेत कायम ठेवले जातील. तसेच या परीक्षेचा अभ्यासक्रम नियमित एमपी बोर्डाच्या अभ्यासक्रमाप्रमाणेच असेल..डिसेंबरमध्येही मिळणार आणखी एक संधीराज्याचे शालेय शिक्षण व परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये आणि त्यांचे मनोबल कायम राहावे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.जून २०२६ च्या सत्रातही एखादा विद्यार्थी उत्तीर्ण झाला नाही, तर त्याला पुन्हा नोंदणी करून डिसेंबर २०२६ च्या सत्रात परीक्षा देण्याची आणखी एक संधी उपलब्ध करून दिली जाईल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक वर्ष वाया जाणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.