NTAच्या कारभारात मोठा बदल; IAS-IPS सह ३ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, ३ आठवड्यांत रुजू होण्याचे आदेश, केंद्राचा महत्त्वाचा निर्णय

केंद्र सरकारने राष्ट्रीय चाचणी संस्थेमध्ये एका आयपीएस अधिकाऱ्यासह तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. नीट पेपरफुटी आणि इतर संबंधित मुद्द्यांवरून एनटीए टीकेला सामोरे जात असतानाच या नियुक्त्या झाल्या आहेत. या अधिकाऱ्यांची संचालक आणि सहसंचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. कार्मिक मंत्रालयाने २७ ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या स्वतंत्र आदेशानुसार, रवी कुमार सिंह (आयपीएस) आणि प्रसन्न वेंकटेश व्ही (आयएएस) यांची एनटीए मध्ये संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे..२०१६ च्या तुकडीतील भारतीय महसूल सेवा (सीमाशुल्क आणि अप्रत्यक्ष कर) अधिकारी अमित समदरिया यांची एनटीए येथे सहसंचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या आदेशात कार्मिक मंत्रालयाच्या एका परिपत्रकाचा उल्लेख आहे, ज्यानुसार नियुक्त अधिकाऱ्यांनी आदेश जारी झाल्यापासून तीन आठवड्यांच्या आत आपल्या नवीन पदाचा कार्यभार स्वीकारला पाहिजे, अन्यथा त्यांना केंद्रीय कर्मचारी योजनेतून काढून टाकण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल..Nepal Floods: नेपाळच्या महापुरात अजून किती भारतीय नागरिक बेपत्ता? MEA कडून मोठं अपडेट समोर; संपूर्ण आकडेवारी सांगितली!.हे कर्मचारी बदल एका व्यापक परीक्षा सुधारणा मोहिमेचाच एक भाग आहेत. इन्फोसिसचे सह-संस्थापक नंदन निलेकानी यांच्या अध्यक्षतेखालील एका उच्चस्तरीय कृती दलाने सार्वजनिक परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि इतर हितधारकांकडून सूचना मागवण्यास सुरुवात केली आहे. ही सल्लामसलत प्रक्रिया १३ सप्टेंबरपर्यंत खुली राहील. सरकारने अलीकडेच NTA च्या परीक्षा पद्धतीत व्यापक बदलांची घोषणा केली आहे..Nepal Flood : नेपाळमध्ये पुन्हा पुराचा धोका; तिबेटमध्ये धरण फुटल्याने अलर्ट.ज्यामध्ये चार-स्तरीय पेपर-तपासणी प्रक्रिया लागू करणे, ६०० तज्ज्ञांना काढून टाकणे आणि संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश करणे यांचा समावेश आहे. याशिवाय, ही संस्था परीक्षेची सुरक्षा अधिक मजबूत करत आहे, अतिरिक्त अधिकाऱ्यांची भरती करत आहे आणि नवीन कार्यालयात स्थलांतरित होण्याची तयारी करत आहे, जिथे CISF च्या तैनातीद्वारे सुरक्षा आणखी मजबूत करण्याचा प्रस्ताव आहे. परीक्षा प्रक्रियेचे शैक्षणिक आणि कार्यात्मक दोन्ही पैलू मजबूत करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून, केंद्रीय शिक्षण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी अलीकडेच या उपाययोजनांचा आढावा घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.