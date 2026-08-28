देश

NTAच्या कारभारात मोठा बदल; IAS-IPS सह ३ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, ३ आठवड्यांत रुजू होण्याचे आदेश, केंद्राचा महत्त्वाचा निर्णय

NEET Controversy Triggers NTA Reshuffle: NEET पेपर लीक आणि परीक्षांशी संबंधित वादांमुळे टीकेचा सामना करणाऱ्या नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीमध्ये केंद्र सरकारने मोठा बदल केला आहे.
NTA Leadership Changes Centre Appoints 3 Officers to Strengthen Exam Agency

NTA Leadership Changes Centre Appoints 3 Officers to Strengthen Exam Agency

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

केंद्र सरकारने राष्ट्रीय चाचणी संस्थेमध्ये एका आयपीएस अधिकाऱ्यासह तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. नीट पेपरफुटी आणि इतर संबंधित मुद्द्यांवरून एनटीए टीकेला सामोरे जात असतानाच या नियुक्त्या झाल्या आहेत. या अधिकाऱ्यांची संचालक आणि सहसंचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. कार्मिक मंत्रालयाने २७ ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या स्वतंत्र आदेशानुसार, रवी कुमार सिंह (आयपीएस) आणि प्रसन्न वेंकटेश व्ही (आयएएस) यांची एनटीए मध्ये संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
NTA
NTA new rules NEET
NTA exam controversies
NTA latest updates
NTA official appointments
NTA leadership news
Marathi News Esakal
www.esakal.com