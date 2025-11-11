Maldives Airport: विमानतळ ठरेल समृद्धीचे प्रवेशद्वार; मोईझ्झू, भारताच्या सहकार्याने प्रकल्प पूर्ण

माले : भारत सरकारने वित्तपुरवठा केलेल्या मालदीवच्या हनिमाधू आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे मालदीवचे अध्यक्ष महंमद मोईझ्झू यांनी उद्घाटन केले. ‘‘हे विमानतळ देशाच्या उत्तर भागासाठी समृद्धीचे प्रवेशद्वार ठरेल,’’ असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. अध्यक्षांच्या कार्यालयाच्या निवेदनानुसार, रविवारी विमानतळाचे उद्घाटन मोईझ्झू यांच्या हस्ते झाले. .मालदीवचे अध्यक्ष म्हणाले, ‘‘हा केवळ एक विमानतळ नाही, तर तो आर्थिक परिवर्तनाचे प्रतीक आहे. नव्याने सुरू झालेला विमानतळ उत्तरेकडील पर्यटन, शेती, मत्स्यउद्योग आणि अर्थव्यवस्थेसह सामाजिक विकासात आणखी प्रगती करील.’’.विमानतळाच्या उद्घाटन समारंभात भारतीय नागरी विमान वाहतूकमंत्री के. राममोहन नायडू आणि दोन्ही देशांचे वरिष्ठ अधिकारी हजर होते. ‘या वर्षी भारत-मालदीव द्विपक्षीय संबंधांना ६० वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे हे सहकार्य करण्यात आले आहे,’ असे परराष्ट्र मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले. मालदीवमधील भारतीय उच्चायोगाने ‘एक्स’वर पोस्ट करून याबाबत माहिती दिली..PM Narendra Modi : पंतप्रधान मोदींकडून विकासाचा रोडमॅप सादर; '२०४७ मधील उत्तराखंडसाठी आताच तयारी सुरू करा'.परराष्ट्रमंत्र्यांची घेतली भेटविमानवाहतूक मंत्री राममोहन नायडू यांनी मालदीवचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. अब्दुल्ला खलील यांची यावेळी भेट घेतली. द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्याच्या वचनबद्धतेवर दोन्ही देशांचे एकमत झाले. परराष्ट्र मंत्रालयातील बैठकीदरम्यान, भारताने मालदीवला सतत दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल खलील यांनी आभार व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.