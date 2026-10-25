मल्लिकार्जुन खरगेंच्या 'त्या' विधानावरून वाद पेटला! अमित शहांसह भाजपचे नेते आक्रमक; म्हणाले...

काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पाटणा येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत केलेल्या ‘बाप भी जाएगा’ या विधानावरून राजकीय वातावरण तापलं आहे. खरगे यांच्या वक्तव्यावर भाजपच्या अनेक नेत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासह केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि गिरिराज सिंह यांनी काँग्रेसवर जोरदार टीका केली आहे. काँग्रेसकडे आता केवळ अपशब्द वापरण्याचं राजकारण उरलं आहे, असा आरोप अमित शहा यांनी केला आहे..अमित शहा यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर पोस्ट करत खरगे यांच्या विधानाचा निषेध केला. खरगे यांनी पाटणा येथील सभेत पंतप्रधान मोदी यांच्या कुटुंबाबद्दल आणि दिवंगत वडिलांबद्दल केलेल्या टिप्पणीमुळे सार्वजनिक जीवनातील शिष्टाचाराच्या मर्यादा ओलांडल्या आहेत, असं शहा यांनी म्हटलं. काँग्रेसकडून याआधीही पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या कुटुंबाबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्यं करण्यात आली आहेत, असा दावाही त्यांनी केला. कधी मोदी यांच्या आईबद्दल आक्षेपार्ह बोलण्यात आलं, तर कधी त्यांना ‘मौत का सौदागर’ किंवा ‘चायवाला’ म्हणून हिणवण्यात आलं, असं शहा यांनी नमूद केलं..Mallikarjun Kharge : मल्लिकार्जुन खर्गेंच्या सभेनंतर हिंदूत्ववादी संघटनांकडून मंचाचे शुद्धीकरण; काँग्रेसचा भाजपवर निशाणा- हा तर दलितांचा अपमान.पुढे बोलताना, गेल्या १२ वर्षांतील निवडणुकांमधील पराभवामुळे काँग्रेसमध्ये निराशा वाढली आहे. त्यामुळे पक्षाकडे ना धोरण उरलं आहे, ना ठोस मुद्दे, तर केवळ अपशब्दांचं राजकारण सुरू आहे, अशी टीका अमित शहा यांनी केली. जनतेतील पाठिंबा गमावलेला काँग्रेस पक्ष आता स्वतःच्या कार्यकर्त्यांमधील आधारही गमावत असल्याचा दावाही त्यांनी केला. याशिवाय भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांनीही खरगे यांच्या वक्तव्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. सार्वजनिक व्यासपीठावर असंसदीय आणि मर्यादेबाहेरची भाषा वापरणं हे काँग्रेसच्या वैचारिक दिवाळखोरीचं लक्षण असल्याचं त्यांनी म्हटलं. राजकीय विरोध करतानाही काही मर्यादा पाळणं आवश्यक आहे, असंही ते म्हणाले..Mallikarjun Kharge Warrant : काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गेंच्या अडचणीत वाढ ! कोर्टाने जारी केले वॉरंट; नेमकं काय आहे प्रकरण? .उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही या विधानाचा निषेध करत काँग्रेसने देशाची माफी मागावी, अशी मागणी केली आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या दिवंगत वडिलांबद्दल केलेली टिप्पणी अक्षम्य आणि निंदनीय असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. हे वक्तव्य देशातील १४५ कोटी नागरिकांच्या भावनांचा अपमान असून, काँग्रेसने आपल्या अध्यक्षांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी काँग्रेसच्या भूमिकेवर टीका करत, धोरणं आणि विचारांच्या आधारे मुकाबला करता येत नसल्यामुळे वैयक्तिक टीकेचा मार्ग स्वीकारला जात असल्याचं म्हटलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.