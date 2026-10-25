VIDEO : मल्लिकार्जुन खरगेंचं वादग्रस्त वक्तव्य; PM मोदींबद्दल बोलताच कार्यक्रमात गोंधळ, काँग्रेस कार्यकर्त्यांकडून एकाला मारहाण, नेमकं काय घडलं?

काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या वक्तव्यामुळे राजकीय वातावरण तापलं आहे. डॉ. श्रीकृष्ण सिंह यांच्या १३९ व्या जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात खरगे कार्यकर्त्यांना संबोधित करत होते. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत त्यांनी केलेल्या वक्तव्यावरून गोंधळ झाला. कार्यक्रमात उपस्थित असलेल्या एका व्यक्तीने मोदी कुठेही जाणार नाहीत, असं म्हटल्यानंतर खरगे यांनी, “मोदींचे वडीलही जातील,” अशी टिप्पणी केली. त्यानंतर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी संबंधित व्यक्तीला मारहाण केल्याचं वृत्त आहे..मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (एसआयआर) विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाचा उल्लेख करत खरगे यांनी या लढ्याला देशातील दुसरा स्वातंत्र्यलढा म्हटलं. ही प्रक्रिया तातडीने थांबवण्याची मागणीही त्यांनी केली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपच्या विचारधारेमुळे देशात फूट पडत असल्याचा आरोप त्यांनी केला..Narendra Modi: इस्रायलच्या स्वातंत्र्यदिन सोहळ्याचे मोदी खास पाहुणे! नेतान्याहूंनी आणखी कोणाला दिले निमंत्रण?.आरएसएसची विचारधारा संपल्याशिवाय देशात शांतता नांदणार नाही, असंही ते म्हणाले. मतदार यादीत फेरफार करून विरोधी पक्षांच्या समर्थकांची नावं वगळली जात असल्याचा आरोप करत त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित केले. सर्व निवडणुका मतपत्रिकेद्वारे घेण्याची मागणीही खरगे यांनी केली. गेल्या दोन वर्षांत झालेल्या विधानसभा निवडणुका रद्द करून संबंधित राज्यांतील सरकारं बरखास्त करावीत, असं मत त्यांनी मांडलं..Kharge Rally Controversy : मल्लिकार्जुन खर्गेंच्या रॅलीनंतर 'शुद्धीकरण' वाद पेटला! राज्यभरातून 80 तक्रारींनंतर पोलिसांचं मोठं पाऊल, काय आहे नेमकं प्रकरण?.यावेळी बोलताना खरगे यांनी बिहारचे माजी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्यावरही टीका केली. ते म्हणाले, एकेकाळी नितीश कुमार राम मनोहर लोहिया आणि जयप्रकाश नारायण यांच्यासारख्या समाजवादी नेत्यांच्या विचारांसोबत होते. मात्र, आता भाजपसोबत गेल्याने त्यांच्या राजकीय भूमिकेत मोठा बदल झाला आहे. तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काँग्रेस पुढील ३० वर्षं सत्तेत येणार नसल्याचं म्हटल्याच्या पार्श्वभूमीवरही खरगे यांनी प्रत्युत्तर दिलं. ३० वर्षांनंतर कोण असेल, असा सवाल करत त्यांनी भाजपवर लोकांची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला. ईव्हीएम आणि महत्त्वाच्या पदांवरील नियुक्त्यांबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.