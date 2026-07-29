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Mallikarjun Kharge Warrant : काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गेंच्या अडचणीत वाढ ! कोर्टाने जारी केले वॉरंट; नेमकं काय आहे प्रकरण?

Bajrang Dal PFI Row : काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याविरुद्ध पंजाबमधील संगरूर न्यायालयाने जामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. त्यांना १९ सप्टेंबर २०२६ रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
Mallikarjun Kharge

Mallikarjun Kharge

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या अडचणीत वाढ झाली असून, त्यांच्याविरुद्ध वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. पंजाबमधील संगरूर येथील न्यायालयाने हे वॉरंट जारी केले असून, त्यांना १९ सप्टेंबरपर्यंत न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे वॉरंट 'जामीनपात्र' (bailable) स्वरूपाचे आहे, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे; तरीही, जामीन मिळवण्यासाठी त्यांना न्यायालयात हजर राहावे लागेल. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीदरम्यान केलेल्या एका विधानामुळे खर्गे यांच्यासाठी ही कायदेशीर अडचण निर्माण झाली आहे; त्यांनी 'बजरंग दलाची तुलना 'पीफआय' (PFI) या संघटनेशी केली होती.

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