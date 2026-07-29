Mallikarjun Kharge Warrant : काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गेंच्या अडचणीत वाढ ! कोर्टाने जारी केले वॉरंट; नेमकं काय आहे प्रकरण?

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या अडचणीत वाढ झाली असून, त्यांच्याविरुद्ध वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. पंजाबमधील संगरूर येथील न्यायालयाने हे वॉरंट जारी केले असून, त्यांना १९ सप्टेंबरपर्यंत न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे वॉरंट 'जामीनपात्र' (bailable) स्वरूपाचे आहे, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे; तरीही, जामीन मिळवण्यासाठी त्यांना न्यायालयात हजर राहावे लागेल. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीदरम्यान केलेल्या एका विधानामुळे खर्गे यांच्यासाठी ही कायदेशीर अडचण निर्माण झाली आहे; त्यांनी 'बजरंग दलाची तुलना 'पीफआय' (PFI) या संघटनेशी केली होती. .हे प्रकरण २०२३ च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान केलेल्या टिप्पणीशी संबंधित आहे. तक्रारीनुसार, काँग्रेस पक्षाच्या जाहीरनाम्यात खर्गे यांनी बजरंग दलाची तुलना बंदी घातलेल्या 'पीफआय' या संघटनेशी केली होती आणि सत्तेवर आल्यास बजरंग दलावर बंदी घालण्याचे आश्वासन दिले होते. सध्या याप्रकरणी कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असून, न्यायालय पुढील पावले उचलत असल्याने हे प्रकरण आता न्यायप्रक्रियेच्या अधीन आहे. .संगरूर न्यायालयाच्या आदेशानुसार, खर्गे यांच्याविरुद्ध १५,००० रुपयांचे जामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. जर ते १९ सप्टेंबर २०२६ रोजी न्यायालयात हजर राहण्यास अपयशी ठरले, तर त्यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले जाईल. यापूर्वी न्यायालयाने त्यांना याप्रकरणी नोटीस बजावली होती. .NEET Protest: विद्यार्थी आंदोलनातून CJP च्या उदयानं काँग्रेसला मागे टाकलं? विरोधकांचं गणित कसं बदललं? जाणून घ्या संपूर्ण क्रोनॉलॉजी.... नेमकं काय आहे प्रकरण? बजरंग दल आणि बंदी घातलेली संघटना 'पीफआय' यांच्यात तुलना केल्याचा आरोप खर्गे यांच्यावर आहे. एका हिंदू संघटनेने काँग्रेस अध्यक्षांविरुद्ध १०० कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी करणारा मानहानीचा खटला दाखल केला आहे. याचिकाकर्त्याने संगरूर जिल्हा न्यायालयात सांगितले की, २०२३ च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीदरम्यान काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात बजरंग दलाची तुलना 'सिमी' (SIMI) आणि 'अल-कायदा' (Al-Qaeda) सारख्या राष्ट्रविरोधी संघटनांशी करण्यात आली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.