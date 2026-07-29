Desert Heritage: वाळवंटाचा ‘शुभ्र’ वारसा संकटात! देशात केवळ १०२ ‘माळवी’ उंट; संवर्धनासाठी मोहीम

जयपूर : आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण शुभ्र रंगामुळे ओळखल्या जाणाऱ्या आणि मध्य भारताचा ऐतिहासिक वारसा असलेल्या दुर्मीळ ‘माळवी’ उंटांच्या अस्तित्वावर आतापर्यंतचे सर्वांत मोठे संकट ओढवले आहे. राष्ट्रीय पशू आनुवंशिक संसाधन ब्युरोच्या (एनबीजीएआर) वर्गवारीनुसार, देशात या प्रजातीचे आता केवळ १०२ उंट उरले आहेत. .NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.या नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या प्रजातीला वाचवण्यासाठी बिकानेर येथील ‘राष्ट्रीय उंट संशोधन केंद्रा’ने युद्धपातळीवर विशेष संवर्धन मोहीम हाती घेतली आहे. सन २०१९ च्या पशुधन गणनेनंतर ‘माळवी’ उंटांचा समावेश ‘लुप्तप्राय’ श्रेणीत करण्यात आला. कोणत्याही उंटाच्या प्रजातीमध्ये जर प्रजननक्षम माद्यांची संख्या ३०० पेक्षा कमी झाली, तर ती जात नामशेष होण्याच्या अंतिम टप्प्यात मानली जाते. सध्या माळवी उंटांसोबतच राजस्थानमधील ‘मेवारी’ आणि ‘मेवती’ या उंटांच्या जातीही अशाच तीव्र अस्तित्वाच्या लढाईला सामोऱ्या जात आहेत. .प्रकल्प ‘सेव्ह माळवी’ दुर्मीळ वारशाची आनुवंशिक वैशिष्ट्ये अबाधित राखण्यासाठी शास्त्रीय प्रजनन कार्यक्रम सुरू केला आहे. उंट संशोधन केंद्राने तीन नर आणि नऊ माद्या असा एकूण १२ माळवी उंटांचा गट संशोधन केंद्रात आणला आहे. वंशावळ टिकवून ठेवण्यासाठी वैज्ञानिक पद्धतींचा आणि कृत्रिम प्रजननाचा वापर केला जात आहे. कर्नाल येथील ‘राष्ट्रीय पशू आनुवंशिक संसाधन ब्युरो’च्या नेटवर्क प्रोजेक्ट अंतर्गत स्थानिक शेतकरी व पशुपालक समुदायाला या मोहिमेत सहभागी करून घेतले जात आहे..माळवी उंटाबाबत... दुर्मीळ पांढरा रंग आणि भारतातील उंटांच्या जातींमध्ये आकाराने सर्वात लहान. एक मादी एका दुग्धचक्रात सुमारे ४ ते ५ लिटर औषधी गुणधर्म असलेले दूध देते. मध्य प्रदेशातील मंदसौर, नीमच, रतलाम, ग्वाल्हेर येथे; तसेच राजस्थानात कोटा, बुंदी, झालावाड बारा येथे उंटाचे अस्तित्व आढळते. नागरीकरण, वाहतुकीच्या आधुनिक साधनांमुळे ओझे वाहण्याची गरज संपणे आणि चरण्यासाठीच्या जागांची कमतरता यामुळे या प्रकारातील उंटांची संख्या कमी होत आहे..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.\rआम्ही केवळ संख्या वाढवण्यावर भर देत नसून, या उंटांच्या दुधातील औषधी गुणधर्मांचा अभ्यास करीत आहोत. जर स्थानिक पशुपालकांना या उंटांच्या दुधाला योग्य बाजारपेठ मिळवून दिली, तरच ही जात खऱ्या अर्थाने वाचेल. -डॉ. वेद प्रकाश, संशोधक, राष्ट्रीय उंट संशोधन केंद्र.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.