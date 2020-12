भारतात धर्मनिरपेक्षता आहे का? ख्रिसमसच्या सुट्टीवरून ममतांचा मोदी सरकारला सवाल

कोलकाता - पश्चिम बंगालमध्ये पुढच्या वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीआधी भाजप आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यात आरोप प्रत्यारोप केले जात आहेत. ममता बॅनर्जी यांनी एका रॅलीमध्ये ख्रिसमसच्या सुट्टीवरून भाजप सरकारवर टीका केली. ख्रिसमसला राष्ट्रीय सुट्टी सुट्टी नसल्यानं मोदी सरकारला धारेवर धरलं आहे.

ख्रिसमस कार्निवलचं कोलकाता इथं मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आलं. त्यावेळी बोलताना ममता बॅनर्जी यांनी प्रश्न केला की, येशु ख्रिस्ताच्या जन्मदिनावर राष्ट्रीय सुट्टी का नसते? ख्रिश्चन समुदायाने असं काय केलं आहे? भारतात धर्मनिरपेक्षता आहे का? मला हे सांगताना दु:ख होतंय की, भारतात धार्मिक द्वेषाचं राजकारण चाललं असल्याचंही ममता बॅनर्जी म्हणाल्या.

Why Jesus Christ's birthday can't be a national holiday? Why BJP govt has withdrawn it? Everybody has sentiments. What harm have Christians done? Is there secularism in India? I am sorry to say, a typical religious hatred politics is going on: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/psY2NFHbX4

— ANI (@ANI) December 21, 2020