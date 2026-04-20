Mamata Banerjee: पंतप्रधानांकडून आचारसंहितेचे उल्लंघन: मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, सरकारी यंत्रणेचा दुरुपयोग केल्याचा दावा..

तारकेश्वर : "भाजपने राजकीय प्रचारासाठी सरकारी यंत्रणेचा दुरुपयोग केला. आम्ही याचा निषेध करतो. आम्ही निवडणूक आयोगाकडे याबाबत तक्रार दाखल करू," असा इशारा पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी रविवारी दिला. पश्चिम बंगालमधील हुगळी जिल्ह्यातील तारकेश्वर येथे आयोजित प्रचार सभेत त्या बोलत होत्या. पंतप्रधानांनी आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला..''महिला आरक्षण विधेयकाबाबत राष्ट्राला केलेल्या संबोधनाद्वारे मोदी यांनी भाजपसाठी बेकायदा प्रचार केला, असा आरोप ममता यांनी केला. ''काल त्यांनी राजकीय प्रचारासाठी सरकारी यंत्रणेचा दुरुपयोग केला. आम्ही याचा निषेध करतो," असे त्या म्हणाल्या..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शनिवारी देशाला संबोधित करताना म्हणाले, ''महिला आरक्षण विधेयकाला काँग्रेस व त्यांच्या मित्रपक्षांनी विरोध केल्याने ते मंजूर होऊ झाले नाही. '' यावरून मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांनी मोदींवर टीका केली. ''पंतप्रधान त्यांच्या पक्षाचा बेकायदा प्रचार करत असून, त्यांना जनतेला उत्तर द्यावे लागेल,'' असे ममता म्हणाल्या..'एकच विधेयक किती वेळा मंजूर?'''महिला आरक्षण विधेयक सप्टेंबर २०२३ मध्ये मंजूर झाले होते, मग केंद्र सरकारने ते अद्याप का अमलात आणले नाही,'' असा प्रश्न ममता बॅनर्जी यांनी उपस्थित केला. "एकच विधेयक किती वेळा मंजूर करावे लागते?" असा सवाल करत, बॅनर्जी यांनी दावा केला की, भाजपने लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकासोबत मतदारसंघ फेररचना विधेयक जोडले. त्यांच्याकडे ते मंजूर करण्यासाठी पुरेसे बहुमत नसतानाही त्यांनी ते मांडण्याचे धाडस केले.