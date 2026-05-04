लुटलं, लुटलं, लुटलं! अनैतिक विजय, पराभव दिसताच ममता बॅनर्जी संतापल्या; १६व्या फेरीअखेर पिछाडीवर

पश्चिम बंगालमध्ये मतमोजणी सुरू असून भवानीपूर मतदारसंघात अखेरच्या काही फेऱ्यांची मतमोजणी होत आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याविरोधात भाजपचे सुवेंदू अधिकारी १६ व्या फेरीअखेर ५५४ मतांनी आघाडीवर आहेत. अत्यंत चुरशीची लढत या मतदारसंघात सुरू आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मतमोजणीवर आक्षेप घेत गंभीर आरोप केले आहेत. आपल्याकडे आयडी कार्ड असूनही मतमोजणी केंद्रात प्रवेश करू दिला नाही असं त्यांनी म्हटलं. Mamata Banerjee Alleges Unfair Counting Process.ममता बॅनर्जी यांनी म्हटलं की, मी तक्रार केली. मनोज अग्रवाल यांच्याकडे तक्रार केली. पश्चिम बंगालचे सीईओ, आरओ, डीईओ या सर्वांकडे तक्रार करूनही दखल घेतली गेली नाही आणि कारवाईसुद्धा होत नाहीय. माझ्याकडे ओळखपत्र असूनही मला आत जाण्यापासून रोखलं..पुण्याच्या टीमकडून IPL गाजवणाऱ्या गोलंदाजानं TMC उमेदवाराला लोळवलं; सलग दुसऱ्यांदा झाला आमदार.भाजपचा विजय नैतिक नाही तर अनैतिक आहे. निवडणूक आयोग, केंद्रीय सुरक्षा दल, पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांकडून करण्यात आलेल्या कारवाया या अनधिकृत आहेत. एसआयआरपासून ईव्हीएमच्या लुटीपर्यंत सगळं जाणीवपूर्वक केलं गेलंय. लुटलं, लुटलं, लुटलं असं म्हणत ममता बॅनर्जी संतापून मतदान केंद्राबाहेर निघून गेल्या..मतदान केंद्रातून बाहेर आल्यानंतर ममता बॅनर्जी संतापल्या होत्या. सुरक्षा रक्षकांच्या गराड्यात आपल्याला धक्काबुक्की झाली असा आरोप त्यांनी केला. मी गुन्हेगार आहे का असा प्रश्नही त्यांनी विचारला.ममता बॅनर्जी पराभवाच्या उंबरठ्यावर आहेत. त्यांना पराभवाचा धक्का बसण्याची शक्यता आहे.