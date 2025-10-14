Mamata Banerjee: पुराची नुकसानभरपाई भूतानने द्यावी : ममता; हिमालयीन राज्यातील नद्यांमुळेच पूर

कोलकता : पश्चिम बंगालच्या उत्तर भागात भीषण पूर आणि भूस्खलनामुळे मोठे नुकसान झाले. भूतानमुळे वाहून आलेल्या पाण्यामुळे हा पूर आला असल्याने त्यांनी त्यासाठी भरपाई देण्याची मागणी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सोमवारी केली..उत्तर बंगालमधील जलपायगुडी जिल्ह्यातील नागरकाटा क्षेत्रात पूरग्रस्त भागाचा दौरा त्यांनी आज केला. मदत शिबिरात जाऊन त्यांनी पूरग्रस्तांची विचारपूस केली. भूतानमधील नद्यांमधील पावसाचे पाणी बंगालमध्ये वाहत आल्याने येथे पूर आला..भूतानमुळे आमचे मोठे नुकसान झाल्याने त्यांनी आम्हाला भरपाई द्यावी, अशी मागणी बॅनर्जी यांनी केली. ‘‘मी गेल्या काही काळापासून भारत-भूतान संयुक्त नदी आयोग स्थापन करण्याचा आग्रह धरत आहे आणि पश्चिम बंगाल त्याचा एक भाग असावा अशी माझी मागणी आहे..आमच्या दबावामुळे येत्या गुरवारी (ता.१६) यासंदर्भात बैठक होणार आहे. आमचे अधिकारी त्यात सहभागी होतील,’’ असे त्यांनी सांगितले. नैसर्गिक संकट हाताळण्यासाठी केंद्राने राज्याला आर्थिक मदतीपासून वंचित ठेवल्याचा आरोप त्यांनी केला..Mamata Banerjee: दामोदर खोऱ्यातून पाणी सोडल्याने पूर; ममता बॅनर्जी यांचा आरोप, पीडितांना प्रत्येकी पाच लाख रुपये देणार.मुख्यमंत्री बॅनर्जी म्हणाल्या...नद्यांवरील पूल कोसळल्यानंतर एक तात्पुरत्या पुलाची बांधणीपीडितांचे आधार कार्ड, पॅन कार्ड, जमिनीचे हक्क आदी महत्त्वाची कागदपत्रे पुरात वाहून गेल्याने त्यांची आणखी अडचण होऊ नये, याची अधिकाऱ्यांनी काळजी घेणेमदत छावण्यांमध्येच नुकसानाची नोंद घ्यावीनोंदीप्रमाणे राज्य सरकार लवकरात लवकर त्यांना नक्कल प्रती पुन्हा देऊ शकेल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.