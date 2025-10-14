देश

Mamata Banerjee: पुराची नुकसानभरपाई भूतानने द्यावी : ममता; हिमालयीन राज्यातील नद्यांमुळेच पूर

Rivers from Bhutan Cause Extensive Damage: उत्तर बंगालमध्ये भूतानमुळे आलेल्या पाण्यामुळे भीषण पूर आणि भूस्खलन झाले असून राज्यातील अनेक घरांचे आणि पायाभूत सुविधांचे नुकसान झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कोलकता : पश्‍चिम बंगालच्या उत्तर भागात भीषण पूर आणि भूस्खलनामुळे मोठे नुकसान झाले. भूतानमुळे वाहून आलेल्या पाण्यामुळे हा पूर आला असल्याने त्यांनी त्यासाठी भरपाई देण्याची मागणी पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सोमवारी केली.

