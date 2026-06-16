ममता बॅनर्जी कोलकाता हायकोर्टात दाखल, भवानीपूरच्या निकालाविरोधात दाखल केली याचिका, पश्चिम बंगालमध्ये घडामोडींना वेग

Mamata Banerjee: पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी भवानीपूर विधानसभा मतदारसंघातील पराभवाविरोधात कोलकाता उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांनी त्यांचा १५ हजार १०४ मतांनी पराभव केला होता. या निकालाला आता त्यांनी न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. .ममता बॅनर्जी सोमवारी अचानक उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. यावेळी त्यांच्यासोबत खासदार डेरेक ओ'ब्रायन, डोला सेन आणि कल्याण बॅनर्जी उपस्थित होते.अत्यंत चुरशीच्या लढतीनंतर झालेल्या या पराभवाविरोधात ममता बॅनर्जी यांनी न्यायालयीन लढाई सुरू केली आहे. आता या प्रकरणाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे..कोण आहेत ऋतब्रत बॅनर्जी? TMCत फूट पाडत थेट ममतांना आव्हान; पश्चिम बंगालमध्ये महाराष्ट्र पॅटर्नटमुळे चर्चेत.भवानीपूर विधानसभा मतदारसंघात ममता बॅनर्जी आणि शुभेंदू अधिकारी यांच्यात थेट लढत झाली होती. या निवडणुकीत पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांनी विजय मिळवला, तर ममता बॅनर्जी यांना पराभव स्वीकारावा लागला. या लढतीत शुभेंदू अधिकारी यांनी ममता बॅनर्जी यांचा १५ हजार १०४ मतांच्या फरकाने पराभव केला होता. आता या निकालाविरोधात ममता बॅनर्जी यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावत निवडणूक निकालाला आव्हान दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.