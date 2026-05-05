ममता बॅनर्जींची संपत्ती किती? खासदारकीची पेन्शन अन् मुख्यमंत्र्यांच्या सॅलरीतला एक पैसाही घेतला नाही

पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसला पराभवाचा धक्का बसला. पराभवानंतर ममता बॅनर्जी यांनी आता माझ्याकडे कोणतीही खुर्ची नाही. मी एक सामान्य माणूस आहे. मी आतापर्यंत माझी सॅलरी किंवा पेन्शन यातला एकही पैसा घेतला नाहीय. आता मी मुक्त पक्षी आहे. त्यामुळे मला आता काही काम करायचंय. ते मी आता करू शकेन असं विधान केलंय. सॅलरी, पेन्शनचा एकही पैसा घेतला नसल्याचं सांगितल्यानंतर ममता बॅनर्जींच्या संपत्तीची पुन्हा एकदा चर्चा रंगली आहे..ममता बॅनर्जींना पेन्शन कोणती आणि किती?ममता बॅनर्जी पाचवेळा लोकसभा खासदार होत्या. 1984 पासून २०११ पर्यंत त्या लोकसभेत होत्या. या काळात त्यांनी खाणकाम आणि कोळशा मंत्री म्हणूनही काम पाहिलंय. माजी खासदार म्हणून त्यांना जवळपास २.३ ते ३ लाख रुपये दरमहा निवृत्ती वेतन मिळतं. मात्र ममता बॅनर्जी यांनी ते नाकारलं आहे. खासदार म्हणून मिळणारं वेतनही त्यांनी स्वीकारलेलं नाही..मी राजीनामा देणार नाही, भाजपने कट रचून हरवलंय; ममता बॅनर्जींचे गंभीर आरोप, पराभवानंतर घेतली पत्रकार परिषद.मुख्यमंत्री म्हणून वेतन२०११ पासून सलग तीन वेळा ममता बॅनर्जी बंगालच्या मुख्यमंत्री होत्या. या काळातही त्यांनी वेतन घेतलं नाही.ममता बॅनर्जींनी निवडणुकीवेळी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्या स्थावर आणि जंगम मालमत्तेची माहिती दिलीय. त्यानुसार १५.३७ लाख रुपये इतकी जंगम मालमत्ता असल्याचं सांगितलं होतं. ममता बॅनर्जी यांनी एखाद्या विश्रामगृहात थांबल्यावरही मी माझ्या खिशातून पैसे देते. माझा उत्पन्नाचा स्रोत मर्यादीत असून माझ्या पुस्तकांच्या विक्रीतून मला पैसे मिळतात असं सांगितलं होतं..बँक खात्यात पैसेममता बॅनर्जींच्या संपत्तीमध्ये सर्वाधिक भाग बँक खात्यात आहे. वेगवेगळ्या बँक खात्यात जवळपास १३ लाख रुपये त्यांच्या नावे आहेत. त्यांच्याकडे एक तोळाही सोनं नाहीय. फक्त ९.७५ ग्रॅम सोनं असल्याची माहिती त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात दिलीय..तामिळनाडुत सत्तास्थापनेसाठी हालचाली, TVKसोबत काँग्रेसचं 'डील'; खातेवाटप फॉर्म्युला ठरला?.ना घर, ना जमीनममता बॅनर्जी यांच्याकडे कोणतीही स्थावर मालमत्ता नाहीय. त्यांच्याकडे ना घर आहे, ना जमीन आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या नावावर कोणतंही वाहन नाहीय. २०२१ मध्ये त्यांनी ७० हजार रोकड होती असं सांगितलं होतं. तर २०२६च्या निवडणुकीवेळी केवळ ७५ हजार रुपये रोकड असल्याचं म्हटलं होतं. ममता बॅनर्जी यांच्या नावावर कसलं कर्जही नाहीय..शिक्षणममता बॅनर्जी यांनी कोलकाता विद्यापीठातून पदव्युत्तर पदवीचं शिक्षण घेतलंय. तर योगेश चंद्र चौधरी कॉलेजमधून त्यांनी बॅचलर ऑफ लॉ पूर्ण केलंय. त्यांच्यावर कोणताही गुन्हा दाखल नाहीय आणि त्या कोणत्याही गुन्ह्यात दोषीही आढळलेल्या नाहीत.