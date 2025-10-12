देश

मुलींना रात्री बाहेर पडू दिलं नाही पाहिजे, गँगरेप प्रकरणी ममता बॅनर्जींचं वादग्रस्त विधान

CM Mamata Banarjee : पश्चिम बंगालमध्ये एका मेडिकलच्या विद्यार्थीनीवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी वादग्रस्त प्रतिक्रिया दिलीय.यामुळे आता नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.
Mamata Banerjee sparks controversy over late night women safety remark in Bengal

सूरज यादव
पश्चिम बंगालमध्ये आणखी एका एमबीबीएस विद्यार्थीनीवर सामुहिक अत्याचार झाल्याच्या घटनेनंतर संताप व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणी तिघांना अटकही करण्यात आलीय. दरम्यान, बलात्काराच्या घटनेनंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी वादग्रस्त विधान केलंय. मुलींना रात्री बाहेर जाऊ दिलं नाही पाहिजे असं ममता बॅनर्जी यांनी म्हटलंय. पश्चिम बंगालमधील वर्धमान जिल्ह्यातल्या एका खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात शिकणाऱ्या विद्यार्थीनीवर बलात्कार झाल्याची घटना समोर आलीय.

