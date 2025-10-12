मुलींना रात्री बाहेर पडू दिलं नाही पाहिजे, गँगरेप प्रकरणी ममता बॅनर्जींचं वादग्रस्त विधान

पश्चिम बंगालमध्ये आणखी एका एमबीबीएस विद्यार्थीनीवर सामुहिक अत्याचार झाल्याच्या घटनेनंतर संताप व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणी तिघांना अटकही करण्यात आलीय. दरम्यान, बलात्काराच्या घटनेनंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी वादग्रस्त विधान केलंय. मुलींना रात्री बाहेर जाऊ दिलं नाही पाहिजे असं ममता बॅनर्जी यांनी म्हटलंय. पश्चिम बंगालमधील वर्धमान जिल्ह्यातल्या एका खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात शिकणाऱ्या विद्यार्थीनीवर बलात्कार झाल्याची घटना समोर आलीय..पीडित विद्यार्थीनी ओडिशाची असून ती रात्रीच्या वेळी मित्रासोबत कॉलेज कॅम्पस बाहेर जेवण्यासाठी गेली होती. त्यावेळी अचानक आलेल्या तीन अज्ञातांनी त्यांना अडवलं. तेव्हा तिचा मित्र पळून गेला. तर अज्ञातांनी तिला कॉलेज कॅम्पस परिसरात असलेल्या जंगलात नेत बलात्कार केला. या प्रकरणी तिघांना अटक केली असून एकाला ताब्यात घेतलं आहे. ममता बॅनर्जी यांनी सामुहिक बलात्कार प्रकरणी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, मुलींना रात्री बाहेर पडू दिलं नाही पाहिजे. या प्रकरणात सरकारला ओढणं योग्य नाही. कारण मुलींच्या सुरक्षेची जबाबदारी खासगी वैद्यकीय कॉलेजची होती..Interpol Notices : रेड कॉर्नरपासून ब्लू कॉर्नरपर्यंत; इंटरपोल कधी अन् किती प्रकारच्या नोटीस जारी करते?.पोलिसांनी अटक केलेल्या तीन आरोपींची नावे सांगितलेली नाहीत. या प्रकरणी तिघांना अटक केली असून त्यांची चौकशी केली जात आहे. प्रकरण संवेदनशील आहे. चौकशीनंतर पुढील माहिती दिली जाईल. पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आरोपींचे फोन जप्त करण्यात आले आहेत. रविवारी पोलिसांनी परानागंज काली बाडी स्मशानभूमी परिसरात असलेल्या जंगलातील घटनास्थळीही कडेकोड बंदोबस्त ठेवला होता..अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, दुर्गापूरमधील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या आजूबाजूच्या गावांमध्ये शोध मोहिम राबवण्यात आली. याशिवाय परिसरातील जंगलात शोधासाठी ड्रोनचा वापर केला गेला. मुलीवर बलात्कार प्रकरणी न्यू टाउनशिप पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आलाय. पीडिता ज्या कॉलेजमध्ये शिकत होती तिथंच तिच्यावर उपचार केले जात आहेत. तिच्या प्रकृतीत सुधारणा होत असल्याची माहिती पोलिसांनी दिलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.