MIM Vs Congress: "काँग्रेसपेक्षा एमआयएम पक्ष मोठा"; जलिल यांच्या दाव्यावर काँग्रेसची प्रतिक्रिया, म्हणाले, दहा वर्षांपासून...

मुंबई : काँग्रेसपेक्षा एमआयएम हा पक्ष महाराष्ट्रात मोठा आहे, असा दावा खासदार इम्तियाज जलील यांनी केला होता. यावर आता काँग्रेसनं प्रतिक्रिया दिली असून जलील यांना हे विधान शोभणारं नाही, असं काँग्रेस नेते आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे. तर एमआयएम ही सातत्यानं जातीयवाद पसरवणारी संघटना असून भाजपला मदत करणारा पक्ष असल्याचं म्हटलं आहे. (Congress reaction on MP Imtiyaz Jalil comment MIM is big party than congress)