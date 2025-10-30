Dawood Ibrahim : दाऊद इब्राहिम दहशतवादी नाही, त्याची चुकीची प्रतिमा तयार केली; ममता कुलकर्णींच्या वादग्रस्त विधानाने खळबळ

Summaryत्या गोरखनाथ मंदिरात बाबा गोरखनाथांचे आशीर्वाद घेण्यासाठी गेल्या होत्या.प्रयागराज महाकुंभात किन्नर आखाड्यातून त्यांनी दीक्षा घेऊन साध्वी जीवन स्वीकारले.काही काळ वादानंतर त्यांना पुन्हा महामंडलेश्वर पद देण्यात आले आहे..बॉलिवूडमधून बाहेर पडून साध्वी बनलेली ममता कुलकर्णी या नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या कारणाने चर्चेत असतात.आता त्यांनी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमबद्दल एक विधान केले आहे, ज्यामुळे ती पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. गोरखपूरमध्ये पत्रकार परिषदेत ममता कुलकर्णीने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमचे नाव घेताना तो दहशतवादी नसल्याचे म्हटले आहे. .ममता कुलकर्णी पुढे म्हणाल्या की दाऊदचे नाव बॉम्बस्फोटासारख्या कोणत्याही कटात कधीही नव्हते. मीडिया आणि काही राजकीय शक्तींनी वर्षानुवर्षे दाऊदचे चुकीचे वर्णन केले आहे.ममता बाबा गोरखनाथांचे आशीर्वाद घेण्यासाठी आणि प्रार्थना करण्यासाठी गोरखनाथ मंदिरात गेल्या होत्या. ९० च्या दशकात हिंदी चित्रपटसृष्टीतील धाडसी भूमिका आणि हिट चित्रपटांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या ममता आता आध्यात्मिक जीवन जगत आहेत. .अभिनेत्री ते साध्वीप्रयागराज महाकुंभातील किन्नर आखाड्यातील महामंडलेश्वर पदासाठी उमेदवारी मिळाल्यामुळे ममता कुलकर्णी चर्चेत होत्या. पण नंतर त्यांनी या पदाचा राजीनामा दिला. दोनच दिवसांनी, त्यांना महामंडलेश्वर म्हणून पुन्हा नियुक्त करण्यात आले.त्यांनी त्यांच्या गुरूंबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. ममता कुलकर्णीचे नाव आता यमाई ममता नंद गिरी झाले आहे. ममता म्हणाल्या, "मला या पदावर पुन्हा नियुक्त केल्याबद्दल मी माझ्या गुरूंची आभारी आहे. मी माझे जीवन किन्नर आखाडा आणि सनातन धर्मासाठी समर्पित करेन." .बॉलीवूड सोडल्यानंतर ममताचे दुबईत वास्तव्यबॉलीवूड सोडल्यानंतर ममता दुबईत राहत होत्या. गेल्या वर्षी त्या २५ वर्षांनंतर दुबईहून भारतात परतल्या. त्यानंतर त्यांनी निवृत्तीची घोषणा केली. प्रयागराज महाकुंभादरम्यान, किन्नर आखाड्यातून दीक्षा घेतली आणि ती साध्वी बनल्या. पिंडदान आणि पट्टाभिषेक महामंडलेश्वर डॉ. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी यांनी केले.ममता यांना महामंडलेश्वर पद देण्यात आले. तथापि, काही दिवसांतच त्यांना विरोधाचा सामना करावा लागला आणि राजीनामा दिला. नंतर त्यांनी पुन्हा हे पद मिळवले..FAQs ममता कुलकर्णीने दाऊद इब्राहिमबद्दल काय विधान केले?त्यांनी म्हटले की दाऊद इब्राहिम दहशतवादी नाही. हे विधान कुठे केलं?गोरखपूरमधील पत्रकार परिषदेत त्यांनी हे विधान केलं. ममता कुलकर्णी सध्या काय करतात?त्या साध्वी जीवन जगत असून किन्नर आखाड्यातील महामंडलेश्वर आहेत. त्यांनी साध्वीपद कधी स्वीकारलं?प्रयागराज महाकुंभादरम्यान त्यांनी दीक्षा घेतली. त्यांचे नवीन नाव काय आहे?त्यांचे नाव आता "यमाई ममता नंद गिरी" आहे. त्यांनी महामंडलेश्वर पदावरून का राजीनामा दिला होता?विरोधामुळे त्यांनी राजीनामा दिला, पण नंतर त्यांना पुन्हा ते पद देण्यात आले.(Why did she resign from the Mahamandaleshwar position?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.