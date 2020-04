आई म्हणाली; भाजीपाला आणं तो सून घेऊन आला अन्...

गाझियाबाद (उत्तर प्रदेश) : देशात कोरोना व्हायरसमुळे लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली आहे. लॉकडाऊनदरम्यान आईने मुलाला भाजी आणण्यासाठी बाजारात पाठवले पण येताना तो सून घेऊन घरी आला. यानंतर आईने थेट पोलिसचौकीच गाठली.

...अन् पत्नीच्या तोंडाला प्रेमानं लावला मास्क!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 3 मे पर्यंत लॉकडाऊनची घोषणा केली आहे. लॉकडाऊनदरम्यानही अनेकठिकाणी विवाह होताना दिसतात. विवाहाचे अनेक किस्से ऐकायला मिळतात. असाच एक किस्सा साहिबाबाद येथे घडला आहे. आईने भाजीपाला आणण्यासाठी मुलाला बाजारात पाठवले होते. पण, घरी येताना तो सुन घेऊन आला. मुलासोबत सून आल्याचे पाहून आईने दोघांना घरात घेण्यास नकार दिला. काही वेळातच आईने पोलिस चौकी गाठली.

पोलिस म्हणाले; लग्न करायचे का मग ये बाजूला...

पोलिस चौकीत जाऊन आईने घडलेला प्रकार सांगितला. पोलिसांनी मुलाला आणि सुनेला बोलावून घेतले. यावेळी मुलाने सांगितले की, आमचा विवाह एक महिन्यांपूर्वीच हरिद्वारमध्ये झाला आहे. पण, याबाबत आम्ही कोणाला सांगितले नव्हते. पण, आई आम्हाला घरात घेत नाही. यानंतर पोलिसांनी यावर मार्ग काढत दोघांना भाड्याने घर घेऊन राहण्याचा सल्ला दिला. दोघांच्या विवाहाची चर्चा परिसरात रंगली आहे.

Mother sent son to buy grocery, he returned with a bride. Mom didn’t allow them to enter the house, took them to police station. Couple has no proof that they got married. The priest who got them married told them he can give a certificate only after the lockdown. #UP ki batein pic.twitter.com/MPQG1MQaQY

— Smita Prakash (@smitaprakash) April 29, 2020